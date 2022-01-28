Apple тестирует разблокировку iPhone лицом в маске: на каких моделях доступна опция (ФОТО)

В компании Apple были внесены изменения в операционную систему. Одна из новых функций — возможность разблокировать телефон "распознаванием лица", когда владелец находится в защитной маске. Об этом стало известно из публикации macrumors, передает портал "Комментарии".

Разблокировка iPhone FaceID в маске. Фото из открытых источников

Apple передала разработчикам первые бета-версии iOS 15.4, iPadOS 15.4 для целей тестирования, добавив множество новых функций к последним операционным системам iOS. iOS 15.4 – это самое большое обновление iOS 15 на сегодняшний день, и оно содержит универсальный контроль, Face ID с маской, новые эмоджи и многое другое.



"С iOS 15.4 теперь можно разблокировать iPhone в маске. Apple предупреждает, что полный идентификатор лица является более безопасным вариантом, но маска Face ID теперь доступна. Face ID с маской можно включить после обновления до iOS 15.4, и он предназначен для использования области вокруг глаз для аутентификации", — отмечают в компании.

Новая функция также работает с очками, но не с солнцезащитными. Также владелец гаджета должен смотреть на iPhone, чтобы разблокировать его с маской.

В Apple заявляют, что эта функция может распознавать уникальные особенности вокруг глаз для целей аутентификации. Если вы решите использовать эту функцию при настройке, вам нужно будет повторно сканировать свое лицо для обнаружения Face ID. Оттуда Face ID сможет разблокировать ваш iPhone даже если вы носите маску. В приложении "Настройки" есть новый переключатель "Использовать Face ID с маской", который можно включить или выключить, если вы передумаете относительно маски, и есть новая функция "Добавить очки", чтобы сделать Face ID более точным, когда вы носите очки и маску одновременно.

Правда, сейчас Face ID с маской доступно только для владельцев iPhone 12 и 13. Добавим, что такую функцию пока невозможно использовать для транзакций Apple Pay и входа в приложения сторонних разработчиков. Вероятно, это сделали для безопасности.





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