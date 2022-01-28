Робот впервые провел операцию без помощи человека: результаты лучше, чем у хирургов

Робот провел лапароскопическую операцию на мягких тканях свиньи без направляющей руки человека – значительный шаг к полностью автоматизированной операции на людях. Разработанный командой исследователей Университета Джона Хопкинса, автономный робот Smart Tissue Autonomous Robot или STAR, описанный сегодня в Science Robotics.

Робот выполняет первую операцию без помощи человека - Университет Джона Хопкинса

"Наши результаты показывают, что мы можем автоматизировать одну из самых сложных и деликатных задач в хирургии: повторное соединение двух концов кишечника. STAR выполнила процедуру на четырех животных, и она дала значительно лучшие результаты, чем люди, выполнявшие ту же процедуру", — сказал старший автор Аксель Кригер, доцент машиностроения в инженерной школе Джона Хопкинса.

Робот отлично справился с кишечным анастомозом, процедурой, требующей высокого уровня повторяющихся движений и точности. Соединение двух концов кишечника, возможно, является сложным шагом в желудочно-кишечной хирургии, который требует от хирурга наложения швов с высокой точностью и последовательностью. Даже малейшая дрожь рук или неправильный шов может привести к утечке, что может иметь катастрофические осложнения для пациента.

Работая с сотрудниками детской национальной больницы в Вашингтоне, округ Колумбия и Джином Кангом, профессором электротехники и компьютерной техники Джона Хопкинса, Кригер помог создать работа, систему зрения, разработанную специально для сшивания мягких тканей.

Команда оснастила STAR новыми функциями для повышения автономности и улучшенной хирургической точности, включая специализированные инструменты наложения швов и самые современные системы визуализации, которые обеспечивают более точную визуализацию хирургического поля.

"Что делает STAR особенным, так это то, что это первая роботизированная система, планирующая, адаптирующая и выполняющая хирургический план в мягких тканях с минимальным вмешательством человека", — сказал первый автор Хамед Саиди, приглашенный ученый по машиностроению.

Хирургия мягких тканей особенно трудна для роботов из-за своей непредсказуемости, что заставляет их быстро адаптироваться к неожиданным препятствиям, сказал Кригер. STAR имеет новую систему управления, которая может корректировать хирургический план в режиме реального времени, как это сделал бы хирург.

"Роботизированный анастомоз – это один из способов гарантировать, что хирургические задачи, требующие высокой точности и повторяемости, могут выполняться с большей точностью для каждого пациента, независимо от навыков хирурга", – сказал Кригер.

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