Таинственный космический корабль Китая вернулся на Землю: провел в космосе 276 дней

Китайский экспериментальный аппарат вернулся 8 мая на Землю. Корабль находился в космосе 276 дней, во время которых проводились испытания новых космических технологий Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Космический корабль в Китае. Фото из открытых источников

Китайские государственные СМИ сообщают, что таинственный корабль вернулся в космический центр Цзюцюань согласно предварительным планам – 8 мая. Однако никаких подробностей об испытанных технологиях, высоте и орбите полета не было обнародовано. Также до сих пор нет официальных изображений китайского космического корабля.

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Большинство китайских ресурсов повторяют государственные заявления о том, что полет космического аппарата совершит прорыв в технологии многоразовых космических кораблей, которые станут удобными и недорогими для будущих миссий.

В 2021 году Китай запускал подобный космический аппарат, долетевший до предела космоса и вернувшийся на Землю. Тогда детали миссии остались в тайне. Понятно только, что корабль, возможно, приземлился горизонтально.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Регулятор гражданской авиации Соединенных Штатов начал расследование против компании SpaceX Илона Маска. Такие меры связаны с недавним неудачным запуском ракеты от частной космической компании.

Также "Комментарии" писали об искусственном интеллекте, который поможет расшифровать древнейшее человеческое письмо. Ученые надеются получить перевод текстов аккадской клинописи. Существует сотни тысяч сохранившихся глиняных табличек, однако специалистов, которые могут осуществить расшифровку, недостаточно.