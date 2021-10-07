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Как ускорить телефон Android с помощью секретной настройки

Эксперты рассказали, как оптимизировать и ускорить работу любого Android: названа секретная функция

сегодня, 18:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите ускорить работу смартфона и повысить его производительность за пару минут, тогда эксперты поделились одной секретной настройкой. Что нужно сделать?

Как ускорить телефон Android с помощью секретной настройки

Как ускорить работу Android (фото из открытых источников)

Если у вас подвисают приложения или медленно переключаются с одного на другое, то можно отключить функцию аппаратного наложения. А для этого зайдите в раздел "Сведения о телефоне" и нажмите "Номер сборки", чтобы получить права разработчика. Для включения режима разработчика нажимайте на него 7 раз подряд. Затем перейдите в "Расширенные настройки" и "Для разработчиков". Пролистайте вниз до раздела "Отключить аппаратное наложение" и нажмите, чтобы активировать функцию.

Эксперты отмечают, что на некоторых устройствах эта настройка может называться "GPU ускорение". Далее перезагрузите мобильный телефон.

Напомним, если вы не хотите, чтобы посторонние люди, которые имеют доступ к вашему компьютеру, видели историю ваших поисковых запросов в Google, то на нее можно поставить пароль. Как это сделать, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Google отключил пользователей старых версий Android от своих серверов. Так, с 27 сентября, владельцы устройств под управлением версии 2.3.7 и ниже, не смогут больше входить в свои учетные записи на сервере. Данные меры были предприняты для усиления безопасности пользователей.

Читайте также, в современном мире сложно обходиться без смартфона, он сопровождает нас повсюду: на работе, дома, на прогулке или отдыхе. Но бывают случаи, когда гаджет случайно вылетает из рук и попадает в воду. Как ему оказать "первую помощь"?


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