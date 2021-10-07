Как ускорить телефон Android с помощью секретной настройки

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Светлана Шкурупий
Если
хотите ускорить работу смартфона и повысить его производительность за пару
минут, тогда эксперты поделились одной секретной настройкой. Что нужно сделать?
Как ускорить работу Android (фото из открытых источников)
Если
у вас подвисают приложения или медленно переключаются с одного на другое, то
можно отключить функцию аппаратного наложения. А для этого зайдите в раздел "Сведения
о телефоне" и нажмите "Номер сборки", чтобы получить права разработчика. Для
включения режима разработчика нажимайте на него 7 раз подряд. Затем перейдите в
"Расширенные настройки" и "Для разработчиков". Пролистайте вниз до раздела "Отключить
аппаратное наложение" и нажмите, чтобы активировать функцию.
Эксперты отмечают, что на некоторых устройствах эта настройка может называться "GPU ускорение". Далее перезагрузите мобильный телефон.
Напомним,
если вы не хотите, чтобы
посторонние люди, которые имеют доступ к вашему компьютеру, видели историю
ваших поисковых запросов в Google, то на нее можно поставить пароль. Как это
сделать, узнайте в нашем материале.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Google отключил пользователей старых версий
Android от своих серверов. Так, с 27 сентября, владельцы устройств под
управлением версии 2.3.7 и ниже, не смогут больше входить в свои учетные записи
на сервере. Данные меры были предприняты для усиления безопасности
пользователей.
Читайте
также, в современном мире сложно обходиться без смартфона, он сопровождает нас
повсюду: на работе, дома, на прогулке или отдыхе. Но бывают случаи, когда
гаджет случайно вылетает из рук и попадает в воду. Как ему оказать "первую помощь"?
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