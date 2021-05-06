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Как быстро высушить телефон, который упал в воду

Эксперт Сергей Кузьменко рассказал, что нужно делать со смартфоном, если он упал в воду или на него попала какая-то жидкость

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В современном мире сложно обходиться без смартфона, он сопровождает нас повсюду: на работе, дома, на прогулке или отдыхе. Но бывают случаи, когда гаджет случайно вылетает из рук и попадает в воду. Как ему оказать "первую помощь"?

Как быстро высушить телефон, который упал в воду

Как высушить смартфон, упавший в воду (фото из открытых источников)

В таких ситуациях нужно действовать очень быстро. Эксперт Сергей Кузьменко говорит, что первым делом нужно достать телефон, вытащить батарею, SIM-карту, карту памяти. Затем с помощью сухой тряпки сотрите видимые следы воды, но не трясите. Главное — не включайте телефон и не нажимайте никакие кнопки. 

По словам эксперта, не стоит доверять народным способам, например, засыпать телефон рисом, чтобы тот забрал влагу. Телефону нужно высохнуть изнутри, а не снаружи, то есть рис может и высушит, но к тому времени вода уже сделает свое дело. Лучше всего отнести его в мастерскую, где специалист с помощью ультразвуковой обработки поможет убрать из гаджета оставшуюся в нем воду, иначе коррозия продолжится, и аппарат будет сложно "спасти". Но помните, что все зависит от степени повреждений и самого телефона. 

Напомним, что в современном мире практически каждый человек пользуется ноутбуком, ведь это необходимое устройство и для работы, и для отдыха. Согласно статистике, пользователи заменяют ноутбуки раз в четыре года. Что же нужно сделать, чтобы продлить срок службы своей техники?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ноутбук — очень практичная и необходимая вещь в работе. И многие люди проводят за ним время, попивая чай или кофе, не всегда осознавая, что они могут стать причиной его поломки. Что же делать, если на клавиатуру попала жидкость?


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Источник: https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210505/833598047.html
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