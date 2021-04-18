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Эксперт рассказал, как продлить жизнь своему ноутбуку

Эксперт Дмитрий Рябинин рассказал, какие правила помогут продлить цикл службы ноутбука и другой техники

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В современном мире практически каждый человек пользуется ноутбуком, ведь это необходимое устройство и для работы, и для отдыха.

Эксперт рассказал, как продлить жизнь своему ноутбуку

Как продлить жизнь своему ноутбуку / Фото: Depositphotos

Согласно статистике, пользователи заменяют ноутбуки раз в четыре года. Что же нужно сделать, чтобы продлить срок службы своей техники?

Эксперт Дмитрий Рябинин рассказал, что для продления жизни батареи своего ноутбука нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, не позволяйте аккумулятору полностью разряжаться, потому что он имеет ограниченное количество циклов зарядки. Чем реже вы заряжаете свой ноутбук, тем срок его службы становится больше. 

Кроме этого, не забывайте о соблюдении температурного режима, потому что литий-ионные аккумуляторы, работающие на большинстве ноутбуков, плохо переносят высокую температуру и жару. Во время работы следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были открыты.

Другие эксперты говорят, что для продления службы своего ноутбука важно использовать "легкие" программы. Например, если у вас Windows 10, то установите в качестве браузера Edge, потому что он продлит срок службы аккумулятора на 35-55% по сравнению с Chrome или Firefox. 

Напомним, что сегодняшнюю жизнь сложно представить без ноутбука, ведь с его помощью мы выполняем огромное количество задач и практически все свободное время проводим за его монитором. Чтобы он проработал дольше, за ним нужно правильно ухаживать. Какие же ошибки способны его "убить"?

Ранее офтальмолог Арпине Адамян рассказала, почему нельзя лежа работать за ноутбуком. По ее словам, в таком положении страдает позвоночник, мышцы и глаза. 


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Источник: https://www.sb.by/articles/nazvan-sposob-prodlit-srok-sluzhby-noutbuka.html
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