Пять главных ошибок, способных «убить» ноутбук

Сегодняшнюю жизнь сложно представить без ноутбука, ведь с его помощью мы выполняем огромное количество задач, да и практически все свободное время проводим за его монитором. И чтобы он проработал дольше, за ним нужно правильно ухаживать, потому что ноутбук достаточно хрупкая техника. Какие ошибки способны его "убить"?

что убивает ваш ноутбук / фото: Kaspars Grinvalds - Fotolia

Не ставьте ноутбук на одеяла и мягкую мебель

Многие люди предпочитают работать или смотреть фильмы, лежа с ноутбуком в кровати. Но стоит знать, что устройство должно находиться на твердой поверхности, ведь тогда его вентиляционные отверстия открыты и свободно пропускают воздух. А если поставить ноутбук на одеяло или мягкую мебель, тогда вы закроете ему "дыхание", и он перегреется. А частый перегрев ноутбука приведет к его поломке.

Не оставляйте ноутбук в теплых местах

Такое устройство, как ноутбук, стоит хранить подальше от прямых солнечных лучей, а также не стоит его оставлять в салоне автомобиля. От слишком высокой температуры могут даже расплавиться пластиковые части устройства.

Не пейте возле ноутбука кофе/чай/соки

Многие привыкли ставить возле ноутбука стакан с водой или чашечку с бодрящим кофе, чтобы пить и не отвлекаться от работы. Но одно неловкое движение может привести к тому, что жидкость прольется на ноутбук и тогда уже будет не до шуток. Особенно держите подальше от устройства фруктовые соки, кофе, чай и газированную воду.

Не трясите устройством

Если вы размахиваете ноутбуком, когда его куда-то несете, или просто гневно трясете его, то рискуете повредить жесткий диск. Сильные колебания не очень вредят твердотельным накопителям (SSD), а вот механические жесткие диски (HDD) достаточно уязвимы.

Не открывайте крышку за один край

Это еще одна привычка, которая может привести к поломке ноутбука. Если вы будете постоянно открывать крышку за один край, то рано или поздно такие действия приведут к выходу из строя петель крышки вашего лептопа. Знайте, что они сконструированы так, чтобы нести одинаковую нагрузку и слева, и справа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как действовать, если на ноутбук попала вода.

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