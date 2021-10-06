Как поставить пароль на историю приложений и поиска в Google

Если вы не хотите, чтобы посторонние люди, которые имеют доступ к вашему компьютеру, видели историю ваших поисковых запросов в Google, то на нее можно поставить пароль. Как это сделать?

Как скрыть свою историю поиска в Google (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что история приложений и веб-поиска содержит информацию о ваших действиях в сервисах Google, таких как Карты, Поиск, Google Play и Youtube. Помимо этого, в истории могут храниться сведения о действиях в приложениях, на сайтах и устройствах, использующих сервисы Google, а также голосовые запросы и команды.

Чтобы скрыть эту информацию от посторонних лиц и тех, кто имеет доступ к вашему компьютеру следует поставить пароль на историю:

- Перейдите по ссылке, затем нажмите "Настроить проверку для доступа к истории моих действий"

- Выберите функцию "Включить дополнительную проверку" и нажмите кнопку "Сохранить".

- Введите свой пароль, чтобы подтвердить личность. Готово! Теперь ваши данные поиска защищены и доступны только вам.

Напомним, если случилось так, что необходимо разблокировать смартфон, а пароль, PIN-код и ключ вы не помните, то можно попробовать обойти операционную систему. Есть несколько способов, которые помогут вам возобновить доступ к устройству, не прибегая к полному сбросу настроек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Microsoft уже довольно давно является сторонником технологии без пароля, заявляя, что хочет, чтобы традиционные и небезопасные пароли исчезли.

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