Как поставить пароль на историю приложений и поиска в Google

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Светлана Шкурупий
Если вы не хотите, чтобы посторонние люди, которые имеют доступ к вашему компьютеру, видели историю ваших поисковых запросов в Google, то на нее можно поставить пароль. Как это сделать?
Как скрыть свою историю поиска в Google (фото из открытых источников)
Эксперты отмечают, что история приложений и веб-поиска содержит информацию о ваших действиях в сервисах Google, таких как Карты, Поиск, Google Play и Youtube. Помимо этого, в истории могут храниться сведения о действиях в приложениях, на сайтах и устройствах, использующих сервисы Google, а также голосовые запросы и команды.
Чтобы скрыть эту информацию от посторонних лиц и тех, кто имеет доступ к вашему компьютеру следует поставить пароль на историю:
- Перейдите по ссылке, затем нажмите "Настроить проверку для доступа к истории моих действий"
- Выберите функцию "Включить дополнительную проверку" и нажмите кнопку "Сохранить".
- Введите свой пароль, чтобы подтвердить личность. Готово! Теперь ваши данные поиска защищены и доступны только вам.
Напомним, если случилось так, что необходимо разблокировать смартфон, а пароль, PIN-код и ключ вы не помните, то можно попробовать обойти операционную систему. Есть несколько способов, которые помогут вам возобновить доступ к устройству, не прибегая к полному сбросу настроек.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Microsoft уже довольно давно является сторонником технологии без пароля, заявляя, что хочет, чтобы традиционные и небезопасные пароли исчезли.
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