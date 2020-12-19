Microsoft собирается раз и навсегда отказаться от паролей

Microsoft уже довольно давно является сторонником технологии без пароля, заявляя, что хочет, чтобы традиционные и небезопасные пароли исчезли. С этой целью за последние несколько лет компания инвестировала в различные решения, такие как Windows Hello, Microsoft Authenticator, ключи безопасности FIDO2 и систему аутентификации по венам ладони.

ФОТО: CSO Online

Теперь компания рассказала о действиях, которые она предприняла для уничтожения паролей в 2020 году, и заявила, что планирует оставить их в прошлом для всех своих клиентов в 2021 году.

Microsoft отметила, что почти 80% всех кибератак нацелены на пароли, и каждый месяц из-за этого взламывается одна из 250 корпоративных учетных записей. Тем не менее, компания прилагает усилия для перехода людей на решения без пароля. В ноябре 2019 года 100 миллионов человек использовали беспарольный вход Microsoft. К маю 2020 года это число выросло до 150 миллионов, что свидетельствует о том, что миллионы людей готовы отказаться от паролей из-за неудобства их запоминания и того, насколько небезопасными они могут быть.

В течение 2020 года Microsoft участвовала в различных конференциях, чтобы поделиться своим видением будущего без пароля и среды Zero Trust. Также была представлена ​​предварительная версия поддержки Azure Active Directory ключей безопасности FIDO2 в гибридных средах, а также новый мастер без пароля через Центр администрирования Microsoft 365. Фирма сотрудничала с несколькими партнерами по безопасности из Microsoft Intelligent Security Association (MISA), чтобы разработать решения без пароля.

2021 год — это год, когда Microsoft планирует сделать пароли устаревшими для всех своих клиентов. В настоящее время компания разрабатывает новые API-интерфейсы и пользовательский интерфейс для управления ключами безопасности FIDO2, а также стремится создать "конвергентный портал регистрации", где клиенты могут управлять своими учетными данными без пароля. Хотя компания надеется, что 2021 год станет возвращением к "старому нормальному", компания подчеркнула, что отказ от пароля значительно упростит жизнь в интернете.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft приступает к разработке собственных процессоров.

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