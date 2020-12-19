Microsoft собирается раз и навсегда отказаться от паролей

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Павел Зинченко
Microsoft уже довольно давно является сторонником технологии без пароля,
заявляя, что хочет, чтобы традиционные и небезопасные пароли исчезли. С этой
целью за последние несколько лет компания инвестировала в различные решения,
такие как Windows Hello, Microsoft Authenticator, ключи безопасности FIDO2 и
систему аутентификации по венам ладони.
ФОТО: CSO Online
Теперь компания рассказала о действиях, которые она предприняла для
уничтожения паролей в 2020 году, и заявила, что планирует оставить их в прошлом
для всех своих клиентов в 2021 году.
Microsoft отметила, что почти 80% всех кибератак нацелены на пароли, и
каждый месяц из-за этого взламывается одна из 250 корпоративных учетных
записей. Тем не менее, компания прилагает усилия для перехода людей на решения
без пароля. В ноябре 2019 года 100 миллионов человек использовали беспарольный
вход Microsoft. К маю 2020 года это число выросло до 150 миллионов, что
свидетельствует о том, что миллионы людей готовы отказаться от паролей из-за
неудобства их запоминания и того, насколько небезопасными они могут быть.
В течение 2020 года Microsoft участвовала в различных конференциях,
чтобы поделиться своим видением будущего без пароля и среды Zero Trust. Также
была представлена предварительная версия поддержки Azure Active Directory
ключей безопасности FIDO2 в гибридных средах, а также новый мастер без пароля через
Центр администрирования Microsoft 365. Фирма сотрудничала с несколькими
партнерами по безопасности из Microsoft Intelligent Security Association
(MISA), чтобы разработать решения без пароля.
2021 год — это год, когда Microsoft планирует сделать пароли устаревшими
для всех своих клиентов. В настоящее время компания разрабатывает новые
API-интерфейсы и пользовательский интерфейс для управления ключами безопасности
FIDO2, а также стремится создать "конвергентный портал регистрации",
где клиенты могут управлять своими учетными данными без пароля. Хотя компания
надеется, что 2021 год станет возвращением к "старому нормальному",
компания подчеркнула, что отказ от пароля значительно упростит жизнь в
интернете.
Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft приступает к разработке собственных процессоров.
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