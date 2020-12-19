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Microsoft приступает к разработке собственных процессоров

Процессор собственного производства позволит Microsoft обходиться без сторонних чипов

сегодня, 13:20
Автор:

Сергей Медведев

Специалисты корпорации Microsoft приступили к разработке процессоров собственного производства для использования в ноутбуках и серверных станциях. Собственные процессоры помогут снизить зависимость компании от чиповой технологии Intel Corp.

Microsoft приступает к разработке собственных процессоров

 За основу  инженеры  Microsoft взяли архитектуру компании  Arm Ltd из Великобритании.

 Помимо этого решения, параллельно компания разрабатывает еще один чип для питания ноутбуков серии Surfac.

"Поскольку кремний — это фундаментальный строительный материал, мы инвестируем в собственные разработки в сферах проектирования и производства, а также развиваем и укрепляем партнерские отношения с широким кругом поставщиков микросхем", — сказал представитель Microsoft Фрэнк Шоу.

Отметим, что это не первая попытка отойти от "интеловских" процессоров. Американская компания Amazon уже успешно внедрила собственные процессоры и утверждает, что они более дешевые и более производительные в сравнении с кремниевыми чипами, которые продает Intel.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно Intel предложила высокоуровневый обзор грядущих процессоров Rocket Lake на основе архитектуры Cypress Cove. Также ожидается, что в конце следующего года Intel представит гибридную архитектуру Alder Lake. Теперь, похоже, мы увидим первые просочившиеся фотографии процессоров Rocket Lake и Alder Lake.

Во второй половине 2021 года появится Intel Alder Lake — гибридная архитектура ЦП с комбинацией ядер Golden Cove (большие) и Gracemont (маленькие). ЦП Alder Lake имеет на 500 контактов больше (сокет LGA 1700), чем Rocket Lake, и, таким образом, имеет высоту около 45 мм по сравнению с высотой 37,5 мм у части LGA 1200.
 


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-18/microsoft-is-designing-its-own-chips-for-servers-surface-pcs?sref=SvwPxqpB
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