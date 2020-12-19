Microsoft приступает к разработке собственных процессоров

Специалисты корпорации Microsoft приступили к разработке процессоров собственного производства для использования в ноутбуках и серверных станциях. Собственные процессоры помогут снизить зависимость компании от чиповой технологии Intel Corp.

За основу инженеры Microsoft взяли архитектуру компании Arm Ltd из Великобритании.

Помимо этого решения, параллельно компания разрабатывает еще один чип для питания ноутбуков серии Surfac.

"Поскольку кремний — это фундаментальный строительный материал, мы инвестируем в собственные разработки в сферах проектирования и производства, а также развиваем и укрепляем партнерские отношения с широким кругом поставщиков микросхем", — сказал представитель Microsoft Фрэнк Шоу.

Отметим, что это не первая попытка отойти от "интеловских" процессоров. Американская компания Amazon уже успешно внедрила собственные процессоры и утверждает, что они более дешевые и более производительные в сравнении с кремниевыми чипами, которые продает Intel.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно Intel предложила высокоуровневый обзор грядущих процессоров Rocket Lake на основе архитектуры Cypress Cove. Также ожидается, что в конце следующего года Intel представит гибридную архитектуру Alder Lake. Теперь, похоже, мы увидим первые просочившиеся фотографии процессоров Rocket Lake и Alder Lake.

Во второй половине 2021 года появится Intel Alder Lake — гибридная архитектура ЦП с комбинацией ядер Golden Cove (большие) и Gracemont (маленькие). ЦП Alder Lake имеет на 500 контактов больше (сокет LGA 1700), чем Rocket Lake, и, таким образом, имеет высоту около 45 мм по сравнению с высотой 37,5 мм у части LGA 1200.

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