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Intel готовится представить новые процессоры (ФОТО)

Intel представит гибридную архитектуру нового процессора к концу года

сегодня, 16:21
Автор:

Павел Зинченко

Недавно Intel предложила высокоуровневый обзор грядущих процессоров Rocket Lake на основе архитектуры Cypress Cove. Также ожидается, что в конце следующего года Intel представит гибридную архитектуру Alder Lake. Теперь, похоже, мы увидим первые просочившиеся фотографии процессоров Rocket Lake и Alder Lake.

Intel готовится представить новые процессоры (ФОТО)

Intel представит новые процессоры

Фотография предполагаемого процессора Rocket Lake была недавно опубликована Wing Tseung в Facebook. Вполне вероятно, что процессор будет иметь номенклатуру 11-й серии, например Core i9-11900K. По заявлению Intel, Rocket Lake будет использовать до восьми ядер процессора Ice Lake (16 потоков) с бэкпортом на 14 нм вместе с Xe iGPU. Intel заявила, что Rocket Lake может предложить двузначные процентные улучшения IPC, а также обеспечить поддержку PCIe Gen4.

Во второй половине 2021 года появится Intel Alder Lake — гибридная архитектура ЦП с комбинацией ядер Golden Cove (большие) и Gracemont (маленькие). ЦП Alder Lake имеет на 500 контактов больше (сокет LGA 1700), чем Rocket Lake, и, таким образом, имеет высоту около 45 мм по сравнению с высотой 37,5 мм у части LGA 1200.


Насколько нам известно, топовый SKU Alder Lake (Core i9-12900K?) Будет иметь 16 ядер (8 + 8) и 24 потока (только ядра Golden Cove поддерживают гиперпоточность). Ожидается, что Alder Lake также обеспечит поддержку оперативной памяти PCIe Gen5 и DDR5-4400.

Как сообщало издание "Комментарии", Intel обновила логотип впервые с 2006 года.


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