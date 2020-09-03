Intel обновила логотип впервые с 2006 года

Транснациональная корпорация, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel в четвертый раз за 51-летнюю историю существования изменила логотип. Теперь он имеет более простой шрифт с более яркими цветами. Прежний логотип дебютировал в 2006 году. Об этом пишет CNN.



В объявлении в среду главный маркетинговый директор Intel Карен Уокер заявила, что ее фирменный стиль остался "в значительной степени нетронутым" на фоне нескольких лет эволюции компании от процессоров до программного обеспечения, которое обеспечивает искусственный интеллект в интернете вещей.

Новый логотип не сильно отличается от предыдущего (остаются строчные буквы и квадратная буква "i"). Синий остается самым заметным цветом бренда, а Intel добавляет "новые варианты с расширенной цветовой палитрой, чтобы добавить больше глубины и модернизировать визуальную идентичность".

Помимо логотипа, наклейки "Intel Inside", украшающие компьютеры, были переработаны. Также модернизировали и джингл, который звучит в рекламных роликах.

До этого у Intel было три логотипа: оригинальный логотип запуска в 1969 году, логотип "Intel Inside" в 1991 году и самый последний логотип, который был выпущен в 2006 году.

Напомним, Intel представила нового члена семейства Comet Lake — i9-10850K. Это более медленная и более доступная версия флагманского 10-ядерного процессора i9-10900K.

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