kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.09.2020

BTC/USD

11411.15

ETH/USD

441.66

LTC/USD

57.91

НБУ 03.09.2020

USD/UAH

27.78

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Intel обновила логотип впервые с 2006 года
commentss НОВОСТИ Все новости

Intel обновила логотип впервые с 2006 года

Intel обновила логотип в четвертый раз за последний 51 год

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Транснациональная корпорация, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel в четвертый раз за 51-летнюю историю существования изменила логотип. Теперь он имеет более простой шрифт с более яркими цветами. Прежний логотип дебютировал в 2006 году. Об этом пишет CNN.

В объявлении в среду главный маркетинговый директор Intel Карен Уокер заявила, что ее фирменный стиль остался "в значительной степени нетронутым" на фоне нескольких лет эволюции компании от процессоров до программного обеспечения, которое обеспечивает искусственный интеллект в интернете вещей.

Intel обновила логотип впервые с 2006 года

Новый логотип не сильно отличается от предыдущего (остаются строчные буквы и квадратная буква "i"). Синий остается самым заметным цветом бренда, а Intel добавляет "новые варианты с расширенной цветовой палитрой, чтобы добавить больше глубины и модернизировать визуальную идентичность".

Помимо логотипа, наклейки "Intel Inside", украшающие компьютеры, были переработаны. Также модернизировали и джингл, который звучит в рекламных роликах.

До этого у Intel было три логотипа: оригинальный логотип запуска в 1969 году, логотип "Intel Inside" в 1991 году и самый последний логотип, который был выпущен в 2006 году.

Напомним, Intel представила нового члена семейства Comet Lake — i9-10850K. Это более медленная и более доступная версия флагманского 10-ядерного процессора i9-10900K.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!