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Главная Новости IT технологии Медленнее, но дешевле: Intel представила новую версию 10-ядерного процессора
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Медленнее, но дешевле: Intel представила новую версию 10-ядерного процессора

Новый процессор можно использовать совместно с чипсетами Z490, H470 и B460

сегодня, 10:26
Автор:

Павел Зинченко
Медленнее, но дешевле: Intel представила новую версию 10-ядерного процессора

Транснациональная корпорация Intel, которая специализируется на разработке электронных устройств, представила нового члена семейства Comet Lake — i9-10850K. Это более медленная и более доступная версия флагманского 10-ядерного процессора i9-10900K. Об этом сообщает ITSider.

Чип работает на 100 МГц медленнее, чем 10900K, во всех ключевых аспектах, и стоит чуть дешевле. В остальном новый чип имеет ту же 10-ядерную конфигурацию, что и 10900K.

Базовая частота Core i9-10850K составляет 3,6 ГГц, частота Turbo Boost Max 2.0 достигает 5,0 ГГц, а Turbo Boost 2.0 — 5,1 ГГц. Этот процессор также поддерживает технологию Thermal Velocity Boost, которая позволяет одному ядру достигать частоты 5,2 ГГц, а всем ядрам работать на частотах до 4,8 ГГц. Значение TDP равно 125 Вт, как и у модели Core i9-10900K, которые работают на чуть более высоких частотах.

Процессор можно использовать совместно с чипсетами Z490, H470 и B460. Его стоимость составляет 453 доллара. Для сравнения, Core i9-10900K стоит 488 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", в Intel прокомментировали переход Apple на собственные процессоры.


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