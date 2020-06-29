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В Intel прокомментировали переход Apple на собственные процессоры

Эксперт объясняет решение Apple плохой гарантией качества чипов Intel

сегодня, 11:17
Автор:

Павел Зинченко
В Intel прокомментировали переход Apple на собственные процессоры

Бывший инженер компании-разработчика и производителя электронных устройств Intel утверждает, что Apple отказывается от процессоров x86 для Apple Silicon из-за "плохой гарантии качества Skylake".

В своем выступлении на WWDC 2020 компания Apple объявила о масштабном двухлетнем переходе от процессоров Intel в Mac к кремнию Apple. Несмотря на то, что Apple заявила, что переключение больше связано с производительностью и консолидацией платформы, по крайней мере один бывший сотрудник Intel считает, что это связано с проблемами с чипами Intel.

Бывший главный инженер Intel Франсуа Пьедноэль сказал, что, по мнению PC Gamer, обеспечение качества архитектуры Skylake производителя чипов было "больше, чем проблемой". "Это было необычно плохо. Мы слишком много ссылались на мелочи в Skylake. По сути, наши приятели в Apple стали номером один в списке проблем в архитектуре. И это очень, очень плохо", - сказал Пьедноэль.

Переход Apple на проприетарные чипы Mac производился годами. И хотя для некоторых это может оказаться непростой дорогой, Apple считает, что она будет иметь ощутимые преимущества для производительности, интеграции и консолидации как для потребителей, так и для пользователей.

Ожидается, что переход на кремний Apple займет два года, и Apple предприняла шаги по внедрению программного обеспечения для эмуляции и виртуализации, чтобы помочь как разработчикам, так и потребителям в переходе. Intel, со своей стороны, пообещала поддержать Apple и ее пользователей "в нескольких сферах бизнеса" в течение следующих двух лет.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Intel устранила уязвимости в своих процессорах.


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Источник: https://appleinsider.com/articles/20/06/24/intel-skylake-chip-issues-reportedly-tipping-point-in-apples-silicon-switch
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