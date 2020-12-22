Если случилось так, что необходимо разблокировать смартфон, а пароль, PIN-код и ключ вы не помните, то можно попробовать обойти операционную систему. Есть несколько способов, которые помогут вам возобновить доступ к устройству, не прибегая к полному сбросу настроек. Стоит отметить, что далее речь пойдет о смартфонах на операционной системе Android.

Как разблокировать смартфон, если вы забыли пароль. Фото: unsplash

Smart Lock

Эта функция помогает разблокировать экран, но для этого Smart Lock должен был заранее активирован в телефоне. К примеру, вы можете заранее поставить разблокировку при подключении стороннего Bluetooth устройства. В таком случае, вы получите доступ без ввода PIN кода, пароля или графического ключа.

Google-аккаунт

Данный метод подойдет только для гаджетов на Android 4.4 и более старых версий операционной системы. Если пять раз подряд вы ввели неправильный пароль, то система предложит вам "вспомнить пароль". Вы вводите свои данные от аккаунта Google, с которым синхронизирован смартфон.

Встроенный сервис

Есть производители смартфонов, которые предлагают свои инструменты для разблокировки. Например, у компании Samsung существует сервис Find My Mobile. Все, что нужно – подключить устройство к сети и удалить или поменять пароль, PIN код и даже отпечаток пальца.

Сброс настроек

Это последний вариант, к которому стоит прибегать, если другие варианты не работают в вашем случае. Сброс настроек удалит все данные со смартфона, зато блокировка экрана тоже исчезнет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, можно ли оставлять смартфон на ночь возле кровати. Большинство людей грешит этим: оставляет смартфон на тумбочке возле кровати или засыпает, листая ленту в социальных сетях. Можно ли так делать, или лучше отказаться от этой привычки, чтобы не навредить своему организму? Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал об этом подробнее.

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