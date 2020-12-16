Большинство людей грешит этим: оставляет смартфон на тумбочке возле кровати или засыпает, листая ленту в социальных сетях. Можно ли так делать, или лучше отказаться от этой привычки, чтобы не навредить своему организму? Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал об этом подробнее.

Можно ли оставлять смартфон на ночь возле кровати. Фото: unsplash

Согласно словам эксперта, нет никаких научных доказательств того, что длительное нахождение рядом с телефоном может навредить здоровью человека. Этому есть подтверждение в заключении Всемирной организации здравоохранения, которое было сделано в 2014 году. В нем сообщается, что ученые не нашли прямой взаимосвязи между использованием смартфона и появлением проблем со здоровьем. Получается, что нет опасности в том, чтобы оставить гаджет на тумбочке возле кровати, когда человек ложится спать.

Кроме этого, Кузьменко рекомендует слишком долго не засиживаться в телефоне перед сном, так как это может вызвать проблемы со зрением. А лучше всего, не использовать смартфон за час до отхода ко сну, говорит он.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как удалить царапины с экрана смартфона. Какие бы прочные материалы не использовал производитель смартфона, риск поцарапать или повредить экран никуда не исчезнет. Но, если знать несколько хитростей, то можно самостоятельно избавиться от царапин на экране.

Специалисты объясняют, что если царапины появились на защитной пленке или стекле, то самое правильное решение – сразу заменить их. Но если же пострадал сам экран, то можно самому попытаться исправить этот недочет. И для этого вам пригодятся подручные средства.





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