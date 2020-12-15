Какие бы прочные материалы не использовал производитель смартфона, риск поцарапать или повредить экран никуда не исчезнет. Но, если знать несколько хитростей, то можно самостоятельно избавиться от царапин на экране.

Как удалить царапины с экрана смартфона. Фото: unsplash

Специалисты объясняют, что если царапины появились на защитной пленке или стекле, то самое правильное решение – сразу заменить их. Но если же пострадал сам экран, то можно самому попытаться исправить этот недочет. И для этого вам пригодятся подручные средства.

Зубная паста

Ее щадящий абразив отлично подходит для того, чтобы избавиться от мелких царапин. Для этого нужно нанести небольшое количество пасты и и аккуратно растирать круговыми движениями мягкой тканью до исчезновения или минимизации дефекта.

Пищевая сода/детская присыпка

На одну часть воды понадобится две части соды/присыпки. Массу нужно размешать до однородного состояния, затем аккуратными движениями растереть ее в том месте, где появилась царапина.

Паста ГОИ/паста Displex/полироль с оксидом церия

Компоненты, которые есть в их составе, позволят за считанные минуты избавиться от царапин на экране. Но эксперты рекомендуют заранее узнать, из какого материала сделан экран – это поможет вам не ошибиться с выбором средства.

Растительное масло

Подсолнечное, оливковое, кунжутное, кукурузное или любое другое масло поможет убрать царапины, но только на некоторое время. И только в том случае, если царапины на экране смартфона микроскопические, а не серьезные.

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