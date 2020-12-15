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Как удалить царапины с экрана смартфона

Появление царапин вовсе не означает, что нужно бежать в сервис

сегодня, 18:23
Автор:

Любовь Блажко

Какие бы прочные материалы не использовал производитель смартфона, риск поцарапать или повредить экран никуда не исчезнет. Но, если знать несколько хитростей, то можно самостоятельно избавиться от царапин на экране. 

Как удалить царапины с экрана смартфона

Как удалить царапины с экрана смартфона. Фото: unsplash

Специалисты объясняют, что если царапины появились на защитной пленке или стекле, то самое правильное решение – сразу заменить их. Но если же пострадал сам экран, то можно самому попытаться исправить этот недочет. И для этого вам пригодятся подручные средства. 

Зубная паста

Ее щадящий абразив отлично подходит для того, чтобы избавиться от мелких царапин. Для этого нужно нанести небольшое количество пасты и и аккуратно растирать круговыми движениями мягкой тканью до исчезновения или минимизации дефекта. 

Пищевая сода/детская присыпка

На одну часть воды понадобится две части соды/присыпки. Массу нужно размешать до однородного состояния, затем аккуратными движениями растереть ее в том месте, где появилась царапина. 

Паста ГОИ/паста Displex/полироль с оксидом церия

Компоненты, которые есть в их составе, позволят за считанные минуты избавиться от царапин на экране. Но эксперты рекомендуют заранее узнать, из какого материала сделан экран – это поможет вам не ошибиться с выбором средства. 

Растительное масло

Подсолнечное, оливковое, кунжутное, кукурузное или любое другое масло поможет убрать царапины, но только на некоторое время. И только в том случае, если царапины на экране смартфона микроскопические, а не серьезные. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, настройки, которые больше всего разряжают смартфон. Часто бывает, что смартфон разряжается в самый неподходящий момент. Так происходит потому, что могут быть активированы лишние настройки, которые существенно сокращают время его работы. Директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, о каких хитростях в таком случае следует знать. 


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Источник: https://www.popmech.ru/diy/513122-kak-udalit-carapiny-s-ekrana-smartfona/
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А лучше всего - моча молодого поросенка.

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