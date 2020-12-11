Часто бывает, что смартфон разряжается в самый неподходящий момент. Так происходит потому, что могут быть активированы лишние настройки, которые существенно сокращают время его работы. Директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, о каких хитростях в таком случае следует знать.

Настройки, которые больше всего разряжают смартфон. Фото: unsplash

Так, специалист перечислил настройки, которые в разы сокращают часы работы смартфона. Первые в этом списке – функции геолокации, бесконтактная оплата и Bluetooth. Их желательно включать только тогда, когда они вам необходимы, говорит он.

Эксперт добавил, что при отсутствии сетевого подключения Wi-Fi устройство будет постоянно искать доступную интернет-точку, что будет быстро садить батарею. Поэтому Wi-Fi тоже стоит включать только по надобности, не используя заряд аккумулятора впустую. Плюс, Станислав посоветовал отключить автоматическую настройку яркости экрана и уведомления из приложений.

Стоит также отметить, что автоматическая загрузка может посадить батарею за короткий срок, и заряжать смартфон придется все чаще. Если она выполняется в фоновом режиме, то гаджет замедляется и начинает быстро расходовать аккумулятор.

Как сообщало издание "Комментарии", почему нельзя оставлять зарядку в розетке. Есть множество людей, которые так делают: оставляют зарядное устройство в розетке, даже когда телефон не заряжается. Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев поделился, почему лучше избавиться от этой привычки.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!