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Настройки, которые больше всего разряжают смартфон

Некоторые настройки серьезно сокращают время его работы

сегодня, 22:30
Автор:

Любовь Блажко

Часто бывает, что смартфон разряжается в самый неподходящий момент. Так происходит потому, что могут быть активированы лишние настройки, которые существенно сокращают время его работы. Директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, о каких хитростях в таком случае следует знать. 

Настройки, которые больше всего разряжают смартфон

Настройки, которые больше всего разряжают смартфон. Фото: unsplash

Так, специалист перечислил настройки, которые в разы сокращают часы работы смартфона. Первые в этом списке – функции геолокации, бесконтактная оплата и Bluetooth. Их желательно включать только тогда, когда они вам необходимы, говорит он. 

Эксперт добавил, что при отсутствии сетевого подключения Wi-Fi устройство будет постоянно искать доступную интернет-точку, что будет быстро садить батарею. Поэтому Wi-Fi тоже стоит включать только по надобности, не используя заряд аккумулятора впустую. Плюс, Станислав посоветовал отключить автоматическую настройку яркости экрана и уведомления из приложений. 

Стоит также отметить, что автоматическая загрузка может посадить батарею за короткий срок, и заряжать смартфон придется все чаще. Если она выполняется в фоновом режиме, то гаджет замедляется и начинает быстро расходовать аккумулятор.

Как сообщало издание "Комментарии", почему нельзя оставлять зарядку в розетке. Есть множество людей, которые так делают: оставляют зарядное устройство в розетке, даже когда телефон не заряжается. Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев поделился, почему лучше избавиться от этой привычки. 



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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/11/battery_off/
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