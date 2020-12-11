Есть множество людей, которые так делают: оставляют зарядное устройство в розетке, даже когда телефон не заряжается. Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев поделился, почему лучше избавиться от этой привычки.

Почему нельзя оставлять зарядку в розетке. Фото: unsplash

Согласно словам специалиста, это может испортить зарядку за короткий срок и стать причиной возгорания. Он добавил, что зарядное устройство после каждого использования лучше хранить в одном и том же месте, вне доступа детей или животных.

"Животные могут сжевать шнур и съесть его, а впоследствии иметь проблемы со здоровьем. А для детей они могут оказаться еще серьезнее", — говорит Станислав.

Также не рекомендуется оставлять зарядку в розетке, если за окном гроза или сильный ветер. Из-за этого могут появиться скачки напряжения в сети.

Стоит также отметить, что специалист посоветовал пользоваться только оригинальными зарядными устройствами. Это те, что идут в комплекте с вашим смартфоном, или же те, что можно приобрести только в специализированных магазинах.

Напоследок эксперт рассказал, что крайне нежелательно полностью разряжать смартфон. Плюс, не стоит его заряжать и на все 100 процентов.

"Самый оптимальный вариант для продления службы аккумулятора — поддерживать заряд в 20-80 процентов. Не стоит держать телефон на зарядке всегда, так как он тратит свои ресурсы как на фоновые приложения, так и на подзарядку", резюмировал он.

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