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Есть множество людей, которые так делают: оставляют зарядное устройство в розетке, даже когда телефон не заряжается. Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев поделился, почему лучше избавиться от этой привычки.
Почему нельзя оставлять зарядку в розетке. Фото: unsplash
Согласно словам специалиста, это может испортить зарядку за короткий срок и стать причиной возгорания. Он добавил, что зарядное устройство после каждого использования лучше хранить в одном и том же месте, вне доступа детей или животных.
Также не рекомендуется оставлять зарядку в розетке, если за окном гроза или сильный ветер. Из-за этого могут появиться скачки напряжения в сети.
Стоит также отметить, что специалист посоветовал пользоваться только оригинальными зарядными устройствами. Это те, что идут в комплекте с вашим смартфоном, или же те, что можно приобрести только в специализированных магазинах.
Напоследок эксперт рассказал, что крайне нежелательно полностью разряжать смартфон. Плюс, не стоит его заряжать и на все 100 процентов.
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