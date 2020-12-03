Где лучше разместить Wi-Fi-роутер, чтобы усилить сигнал

Специалист по данному вопросу Сергей Кузьменко поделился, в каком месте вашей квартиры должен находиться роутер. Это поможет максимально увеличить скорость интернета.

Ноутбук. Фото: unsplash. Marcus List

Эксперт объяснил, что нормальной работе Wi-Fi-роутера могут препятствовать, например, стены. Именно поэтому лучше всего разместить устройство в середине квартиры. Что категорически нельзя делать, так это ставить роутер на пол или заслонять его огромной мебелью.

Кроме этого, не стоит забывать и о правильном расстоянии устройства от других гаджетов. Имеются в виду микроволновки, радиотелефоны и другие электроприборы. Объясняется это тем, что эти устройства являются источником радиочастотных шумов и магнитных полей, что может плохо повлиять на работу роутера. Сергей добавил, что кухня – самое плохое место для его расположения.

Также важно помнить о том, что устройство нельзя ставить рядом с источниками тепла, например, радиатором отопления.

"Как и любой другой электроприбор, роутер во время своей работы генерирует тепло, это нормальный процесс". Необходимо оставить открытыми вентиляционные отверстия на корпусе устройства для его правильного охлаждения", — говорит Кузьменко.

Сергей посоветовал людям, у которых достаточно большая площадь квартиры, задуматься о приобретении повторителя беспроводного сигнала (репитера). Это устройство создано для того, чтобы расширить покрытие Wi-Fi-сигнала в доме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи нельзя держать рядом с Wi-Fi роутером. Современную жизнь сложно представить без интернета, поэтому в каждом доме есть Wi-Fi роутер, который обеспечивает нам доступ к сети. Но мало кто задумывается о его вредном воздействии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!