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Какие вещи нельзя держать рядом с Wi-Fi роутером

Эти вещи стоит хранить подальше от роутера

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Современную жизнь сложно представить без интернета, поэтому в каждом доме есть Wi-Fi роутер, который обеспечивает нам доступ к сети.  Но мало кто задумывается о его вредном воздействии. Издание Wday опубликовало список вещей, которые стоит хранить подальше от этого устройства.

Какие вещи нельзя держать рядом с Wi-Fi роутером

В первую очередь, не оставляйте возле роутера банковские и скидочные карточки с магнитной полосой, потому что они могут размагнититься и станут непригодными. Подальше от устройства также храните брелок автосигнализации, ключ от домофона и bluetooth-гарнитуру.

Не ставьте Wi-Fi роутер возле микроволновки, потому что она работает с ним в одном и том же диапазоне – 2,44 ГГц, а значит будет глушить сигнал устройства, поэтому интернет будет работать с перебоями.

Также нельзя размещать прибор в спальной комнате. Американские ученые доказали, что излучение Wi-Fi роутера вредит здоровью, поэтому нельзя постоянно находиться под его воздействием. Если же другого места, кроме спальни не нашлось, тогда выключайте устройство каждую ночь.

Специалисты советуют размещать роутер на балконе за стеклом, тогда его сигнал не будет вредить ни вещам, ни домочадцам. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые научились заряжать смартфоны через Wi-Fi.


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