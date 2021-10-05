Любой гаджет может нормально функционировать при определенном температурном режиме, а при сильной жаре или морозе, устройство начинает "глючить" и может даже взорваться. Как этого не допустить рассказал эксперт Александр Маляревский, передает радио Sputnik.

Как не допустить взрыва смартфона на морозе (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что переохлаждение батареи может привести к сложным химическим процессам, которые чреваты неприятными последствиями. Если смартфон и не взорвется, но его эффективная емкость заметно снизится.

Чтобы не допустить поломки телефона при минусовых температурах, эксперт советует бережно обращаться с гаджетом. Низкая температура замедляет все процессы: мясо в морозилке сохранится лучше, чем в холодильнике — бактерии менее активны. Так же с аккумулятором, только вместо микроорганизмов в нем "трудятся" ионы лития. В первую очередь, нужно хранить телефон не во внешнем, а во внутреннем кармане одежды. Кроме того, перечитайте инструкцию, чтобы узнать, при каких условиях он может нормально работать. По возможности избегайте разговоров по устройству на морозе, потому что на аккумулятор идет сильное воздействие и вероятность отключения смартфона сильно возрастает.

Напомним, что на смартфоне у многих людей можно найти бесполезные функции, которые тратят батарею впустую. Из-за этого гаджет быстрее разряжается, а это может вызвать ряд неудобств. Эксперт Максим Назаренко рассказал, как можно пользоваться смартфоном длительное время без подзарядки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцам назвали важное условие использования смартфона, привезенного из-за границы.

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