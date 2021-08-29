Как пользоваться смартфоном без подзарядки несколько дней

На смартфоне у многих людей можно найти бесполезные функции, которые тратят батарею впустую. Из-за этого гаджет быстрее разряжается, а это может вызвать ряд неудобств. Эксперт Максим Назаренко рассказал, как можно пользоваться смартфоном длительное время без подзарядки.

Как на несколько дней сохранить заряд батареи (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что на многих устройствах могут быть включены ненужные функции, которые быстро садят аккумулятор. В первую очередь, энергия тратится из-за слишком высокой яркости экрана, и чтобы уменьшить расход батареи смартфона, нужно перенастроить ее приблизительно на 30%.

Также для экономии заряда нужно перейти на более темные темы и отключить излишнюю анимацию. Плюс ко всему, оптимизируйте в настройках работу Wi-Fi, Bluetooth и геолокации. Эксперт добавил, что многие автоматические обновления и всплывающие окна push-приложений бесполезны, поэтому их отключение никак не отразиться на функциональности устройства, однако расход батареи уменьшится.

Назаренко также рассказал о специальных программах, увеличивающих время работы от подзарядки до подзарядки. Однако с ними нужно быть аккуратнее, так как они дают результат только при соблюдении всех советов, перечисленных выше.

Напомним, эксперты перечислили три главные ошибки, которые нельзя допускать при зарядке смартфона, чтобы уберечь устройство.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на смартфоны устанавливают большое количество различных программ и приложений, которые замедляют работу гаджета и быстро расходуют его заряд батареи. Как же продлить время работы своего смартфона, узнайте в нашем материале.

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