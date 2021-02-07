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Как продлить время работы смартфона: простые советы

Оказывается, смартфон лучше заражать днем, а не ночью

сегодня, 22:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Сложно представить современный мир без смартфонов, ведь это устройство выполняет множество функций и существенно облегчает нам жизнь. Но со временем гаджет начинает все быстрее разряжаться и это становится серьезной проблемой. Как же можно увеличить время работы смартфона?

Как продлить время работы смартфона: простые советы

как увеличить время работы смартфона (фото из открытых источников)

Специалисты говорят, что аккумулятор мобильного телефона необходимо беречь, если хотите, чтобы он долго прослужил. Во-первых, не стоит использовать телефон до тех пор, пока он полностью не выключится — уровень заряда батареи не должен падать ниже 40%. Также эксперты отметили, что как только заряд энергии возобновится до 80% смартфон нужно отключить от зарядного устройства. Таким образом, вы сохраняете на дольше работоспособность аккумулятора.  Кроме того, мобильный телефон лучше заряжать по несколько раз в день, а не ставить его на всю ночь, как делают многие. 

Эксперты для увеличения работоспособности гаджета также советуют обновлять приложения, потому что иногда разработчики исправляют ошибки, которые ведут к быстрой потере заряда. Не будет лишним и отключения геолокации в приложениях, поскольку они "съедают" много энергии, а еще можно отключить различные уведомления, фоновое обновление приложений, виджеты и т. д. 

Если вы видите, что ваш телефон быстро теряет заряд энергии, а он вам еще нужен, тогда перейдите на "авиарежим" и убавьте яркость дисплея.

Напомним, в каких случаях мобильный телефон нельзя ставить на зарядку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что главный разработчик мобильного программного обеспечения компании Slaxico Игорь Толубьяк раскрыл тайну, как можно следить за человеком по смартфону.


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Источник: https://www.digitaltrends.com/mobile/how-to-save-battery-life-on-your-smartphone/
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