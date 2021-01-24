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Как следить за человеком с помощью смартфона

Следить за человеком по мобильному устройству может каждый

сегодня, 00:10
Автор:

Кириєнко Анна

Эксперт в области техники и главный разработчик мобильного программного обеспечения компании Slaxico Игорь Толубьяк раскрыл тайну, как можно следить за человеком по смартфону. Об этом сообщает издание GSMinfo.

Как следить за человеком с помощью смартфона

Фото: winudf.com. Как следить за человеком по смартфону

Специалист сообщает, что следить за мобильным устройством сможет каждый. Для этого не нужны отдельные навыки, знания и опыт.

Однако существуют легальные и нелегальные способы слежения. Соответственно, легальные — это когда человек осознан, что за ним следят, нелегальные — когда лицо об этом не догадывается.

Отслеживать местонахождение и маршрут определенного носителя телефона, например ребенка, можно с помощью специальных приложений. Их вы сможете беспроблемно загрузить в интернет-сети.

Однако, желательно заранее сообщить ребенку о своих намерениях и объяснить, что это необходимо для его безопасности.

Кроме того, Игорь Толубьяк сообщает, что отслеживание любого мобильного устройства не представляет опасности. И реклама, которая появляется в соответствии с вашими поисковыми запросами и местонахождениями, не навредит.

Однако стоит обращать внимание на программы, которые вы незащищенно загружаете из интернета. Именно они могут "заразить" телефон вирусом. Если такие приложения получат отдельные разрешения, они смогут считать личную информацию и платежные данные.

Напоминаем, что ранее сообщалось, почему нельзя пользоваться телефоном во время зарядки. Чтобы не повторять ошибку, читайте наш материал.

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Источник: https://itsider.com.ua/poperedyly-pro-sposoby-stezhennya-cherez-smartfon/
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Обусуждения

Юрий

сегодня, 00:51

Я , переживаю за мамулей!

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