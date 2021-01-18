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Главная Новости IT телефоны В каких случаях смартфон опасно ставить на зарядку
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В каких случаях смартфон опасно ставить на зарядку

Берегите батарею смартфона от перегрева

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Самым популярным и необходимым гаджетом в современном мире является смартфон. Чтобы он прослужил  дольше, его необходимо беречь, в частности — батарею. Эксперт Сергей Кузьменко рассказал, в каких случаях заряжать телефон опасно.

В каких случаях смартфон опасно ставить на зарядку

в каких случаях опасно заряжать телефон (фото из открытых источников)

По словам специалиста, ни в коем случае нельзя ставить на зарядку смартфон, у которого вздулась батарея, потому что она может взорваться и воспламениться, а это опасно не только для гаджета, но и для вашего здоровья. Лучше в такой ситуации не рисковать. 

Также не стоит заряжать телефон, который долгое время лежал под прямыми солнечными лучами и сильно нагрелся, или в случаях, когда на него попала вода. 

Эксперт подчеркнул, что необходимо внимательно следить за тем, как телефон восстанавливает заряд энергии и насколько быстро его теряет. Если вы заметили, что ваш гаджет стал быстрее разряжаться, проверьте статистику потребляемой энергии, возможно в этом виноваты различные приложения, которые в фоновом режиме просто ее "съедают". Но может быть причина и в самом аккумуляторе. В таком случае,  скорее всего, он поврежден (из-за падения) или дело в износе. Подобные проблемы могут возникнуть, если вы заряжаете смартфон дешевой зарядкой. 

Напомним, эксперты развенчали популярные мифы о смартфонах, в которые продолжает верить большинство пользователей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что зарядки не стоит оставлять в розетках, потому что они могут стать причиной возгорания. Кроме того, такая привычка может испортить зарядное устройство за короткий срок.


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Источник: https://live24.ru/tehnologii/43690-v-roskachestve-perechislili-sluchai-kogda-opasno-stavit-smartfon-na-zarjadku.html
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