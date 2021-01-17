kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.01.2021

BTC/USD

35729.57

ETH/USD

1238.16

LTC/USD

142.91

НБУ 17.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT телефоны Пять популярных мифов о смартфонах, в которые все верят
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять популярных мифов о смартфонах, в которые все верят

Пора развенчать эти мифы о смартфонах

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Смартфоны плотно вошли в нашу жизнь, и это неудивительно, ведь с помощью этого гаджета мы общаемся, работаем, узнаем новую информацию, расслабляемся. Но вокруг этого чудо-устройства существует огромное количество различных мифов и большинство людей в них слепо верят. Пора бы их развенчать. 

Пять популярных мифов о смартфонах, в которые все верят

мифы о смартфонах / Фото из открытых источников

Если смартфон упал в воду, его нужно положить в рис и сушить феном

При падении смартфона в воду, в народе советуют положить его в рис или гречку, чтобы эти крупы вобрали в себя влагу. Также устройство якобы нужно просушить с помощью фена. Но все эти советы не работают и являются мифом. Крупы не помогут избавить смартфон от попавшей в него воды, а горячий воздух фена может повредить его пластиковые детали. Эксперты советуют в таких случаях выключить телефон и отнести его в сервис. 

В режиме "Полет" смартфон заряжается намного быстрее

Большинство людей считает, что если отключить в смартфоне Wi-Fi, GPS и другие функции и поставить его на режим "Полет", тогда он будет заряжаться намного быстрее, потому что расход энергии снизиться. Однако, исследователи провели эксперимент и доказали, что не стоит заморачиваться, ведь с включенным режимом "Полет" телефон заряжается всего на 1 минуту быстрее, чем без него. 

Нельзя оставлять смартфон заряжаться на ночь

Бытует мнение, что телефон нельзя на всю ночь оставлять на зарядке, потому что он перестанет держать заряд и вскоре начнет быстро его терять. Но это заблуждение. На самом деле, в смартфонах находятся литиевые батареи, которые защищены от перезарядки. 

Держать смартфон рядом с банковской картой – плохая идея

Считается, что магнитное поле смартфона может повредить магнитную ленту на банковской карте, поэтому их нужно держать подальше друг от друга. На самом же деле, поле смартфона очень слабое, поэтому не стоит беспокоиться.

Если не включить режим "Полет" в самолете, можно спровоцировать катастрофу

Раньше включенные смартфоны на борту самолета действительно могли создавать препятствия для аппаратуры на борту, но сейчас технологии стали намного совершеннее, это касается, как гаджетов, так и навигационных приборов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему на самом деле мы зависим от смартфонов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://idea.24tv.ua/ru/top-9-rasprostranennyh-mifov-o-smartfone-kotorye-poslednie-novosti_n1509433
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ