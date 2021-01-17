Пять популярных мифов о смартфонах, в которые все верят

Смартфоны плотно вошли в нашу жизнь, и это неудивительно, ведь с помощью этого гаджета мы общаемся, работаем, узнаем новую информацию, расслабляемся. Но вокруг этого чудо-устройства существует огромное количество различных мифов и большинство людей в них слепо верят. Пора бы их развенчать.

мифы о смартфонах / Фото из открытых источников

Если смартфон упал в воду, его нужно положить в рис и сушить феном

При падении смартфона в воду, в народе советуют положить его в рис или гречку, чтобы эти крупы вобрали в себя влагу. Также устройство якобы нужно просушить с помощью фена. Но все эти советы не работают и являются мифом. Крупы не помогут избавить смартфон от попавшей в него воды, а горячий воздух фена может повредить его пластиковые детали. Эксперты советуют в таких случаях выключить телефон и отнести его в сервис.

В режиме "Полет" смартфон заряжается намного быстрее

Большинство людей считает, что если отключить в смартфоне Wi-Fi, GPS и другие функции и поставить его на режим "Полет", тогда он будет заряжаться намного быстрее, потому что расход энергии снизиться. Однако, исследователи провели эксперимент и доказали, что не стоит заморачиваться, ведь с включенным режимом "Полет" телефон заряжается всего на 1 минуту быстрее, чем без него.

Нельзя оставлять смартфон заряжаться на ночь

Бытует мнение, что телефон нельзя на всю ночь оставлять на зарядке, потому что он перестанет держать заряд и вскоре начнет быстро его терять. Но это заблуждение. На самом деле, в смартфонах находятся литиевые батареи, которые защищены от перезарядки.

Держать смартфон рядом с банковской картой – плохая идея

Считается, что магнитное поле смартфона может повредить магнитную ленту на банковской карте, поэтому их нужно держать подальше друг от друга. На самом же деле, поле смартфона очень слабое, поэтому не стоит беспокоиться.

Если не включить режим "Полет" в самолете, можно спровоцировать катастрофу

Раньше включенные смартфоны на борту самолета действительно могли создавать препятствия для аппаратуры на борту, но сейчас технологии стали намного совершеннее, это касается, как гаджетов, так и навигационных приборов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему на самом деле мы зависим от смартфонов.

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