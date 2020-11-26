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Главная Новости IT телефоны Ученые рассказали, почему на самом деле мы зависим от смартфонов
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Ученые рассказали, почему на самом деле мы зависим от смартфонов

Участники исследования считают большинство уведомлений неважными, но тратят много времени на просмотр ленты новостей

сегодня, 10:42
Автор:

Павел Зинченко

Согласно исследованию Лондонской школы экономики и политических наук (LSE), зависимость от смартфона вряд ли будет вызвана уведомлениями. Ученые обнаружили, что 89% взаимодействий с телефонами происходили без каких либо уведомлений, и только 11% отвечали на сообщения. Групповые чаты также считались "источником беспокойства" для участников исследования.

Ученые рассказали, почему на самом деле мы зависим от смартфонов

Почему мы зависим от смартфонов

Исследование показало, что функции прокрутки в Instagram и Facebook приводят к самым длительным взаимодействиям. Листание ленты новостей в смартфоне в значительной степени вызвана "желанием пользователя взаимодействовать со своим телефоном, которое, по-видимому, происходит почти автоматически, как курильщик прикуривает сигарету", говорится в исследовании.

В ходе эксперимента было проанализировано использование смартфонов 37 людьми со средним возрастом 25 лет в Великобритании, Германии и Франции. Участники были оснащены камерами, которые давали возможность пользователям снимать свою повседневную жизнь от первого лица. Всего было зарегистрировано 1130 взаимодействий в рамках исследования Макси Хейтмайера и профессора Саади Лахлу, опубликованного на Science Direct.

Вот список основных причин, которые побуждают людей "залипать" в телефоне:

WhatsApp — 22%;

Проверка экрана блокировки (на наличие уведомлений) — 17%;

Instagram — 16%;

Facebook — 13%;

Электронная почта — 6%;

Звонки — 1%.

Хотя групповые чаты считаются главным "источником беспокойства", пользователи заявляли, что содержащиеся в них сообщения в основном не важны. Электронные письма были признаны самым важным уведомлением для участников исследования. Кроме того, пользователи меньше времени проводили за телефоном, когда общались с другими людьми, и больше всего общались в общественном транспорте или дома.

Также издание "Комментарии" расскажет, почему не стоит использовать смартфоны перед сном.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-55073971
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