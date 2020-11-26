Ученые рассказали, почему на самом деле мы зависим от смартфонов

Согласно исследованию Лондонской школы экономики и политических наук (LSE), зависимость от смартфона вряд ли будет вызвана уведомлениями. Ученые обнаружили, что 89% взаимодействий с телефонами происходили без каких либо уведомлений, и только 11% отвечали на сообщения. Групповые чаты также считались "источником беспокойства" для участников исследования.

Почему мы зависим от смартфонов

Исследование показало, что функции прокрутки в Instagram и Facebook приводят к самым длительным взаимодействиям. Листание ленты новостей в смартфоне в значительной степени вызвана "желанием пользователя взаимодействовать со своим телефоном, которое, по-видимому, происходит почти автоматически, как курильщик прикуривает сигарету", говорится в исследовании.

В ходе эксперимента было проанализировано использование смартфонов 37 людьми со средним возрастом 25 лет в Великобритании, Германии и Франции. Участники были оснащены камерами, которые давали возможность пользователям снимать свою повседневную жизнь от первого лица. Всего было зарегистрировано 1130 взаимодействий в рамках исследования Макси Хейтмайера и профессора Саади Лахлу, опубликованного на Science Direct.

Вот список основных причин, которые побуждают людей "залипать" в телефоне:



WhatsApp — 22%;

Проверка экрана блокировки (на наличие уведомлений) — 17%;

Instagram — 16%;

Facebook — 13%;

Электронная почта — 6%;

Звонки — 1%.

Хотя групповые чаты считаются главным "источником беспокойства", пользователи заявляли, что содержащиеся в них сообщения в основном не важны. Электронные письма были признаны самым важным уведомлением для участников исследования. Кроме того, пользователи меньше времени проводили за телефоном, когда общались с другими людьми, и больше всего общались в общественном транспорте или дома.

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