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Почему использование смартфона может ухудшить ваш сон: это следует знать

Излучение смартфонов может серьезно помешать вашему здоровому сну

сегодня, 15:51
Автор:

Павел Зинченко

На сон влияет множество факторов но сегодня мы сосредоточим свое внимание на мобильных телефонах. Если верить исследованиям ученых, на нашу нервную чистему сильно влияют мобильные игры и переписки на теленфоне перед сном.

Почему использование смартфона может ухудшить ваш сон: это следует знать

Смартфоны вредят здоровому сну

Одна из главных проблем мобильного телефона – это его яркость. Это свечение не дает мозгу вырабатывать мелатонин, необходимый для засыпания. Именно поэтому люди долго не могут заснуть, если надолго залипают в телефоне перед сном. Также, согласно исследованию INSV, 49% людей, которые держат ноутбук в режиме ожидания или работают в своей комнате, страдают нарушениями сна.

Если такое случается редко, раз-два в месяц, то это не страшно. Но если ситуация повторяется постоянно, то у вас могут появиться проблемы с концентрацией внимания, которая будет преследовать вас весь день. На сегодняшний день многие жалуются, что им трудно заснуть. Отчасти это объясняется новыми технологиями. Лучше всего отказываться от использования смартфона или любого другого гаджета за час до сна.

А если вы привыкли заниматься чем-либо незадолго до отхода ко сну, то на смену смартфону всегда может прийти интересная книга. Чтение перед сном принесет намного больше пользы, чем концентрация внимания на компьютерной игре.

Также издание "Комментарии" расскажет, ученые рассказали, что сделает смартфоны сверхпрочными.


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Источник: https://odnaminyta.com/zdorove/mediczina/113587-pochemu-spat-so-smartfonom-ne-luchshaya-ideya?utm_source=ukr.net
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