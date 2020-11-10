Больше не разобьются: ученые рассказали, что сделает смартфоны сверхпрочными

Австралийские ученые открыли новый способ защиты экрана смартфона в случае падения. Речь о пластиковой паутине, которая благодаря своим особенностям может поглотить порядка 96% энергии удара и поможет избежать визуальных повреждений.

Смартфоны станут сверхпрочными

На данный момент известно, что новый материал создан из расплавленного поликарбоната. Из него, с помощью 3D-принтера, были сформированы тонкие волокна. До того, как узор затвердевает, специалисты поверх него печатают другие волокна, размещая их перпендикулярно. Таким образом стала известна способность расплавленного пластика медленно экструдироваться. В результате формируются круги, которые превращаются в петли. Визуально эти петли напоминают паутину.

В случае падения звенья способны поглощать энергию, видоизменяясь, что помогает уберечь сам материал. Во время экспериментов ученым удалось установить и эффективность пластиковой паутины. Так, при ударе пластины могут поглощать до 96% энергии удара без внешней деформации.

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