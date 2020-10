Google обеспечит дешевые смартфоны хорошими камерами

Смартфоны начального уровня — это далеко не лучшие фотографические датчики на рынке, и это понятно из-за их цены. Однако Google заставит их работать намного лучше при ночной съемке. Об этом сообщает издание Time24 News.

Приложение Camera Go, доступное на устройствах Android Go, начало получать ночной режим. Это программное обеспечение, которое все хвалили на смартфонах Pixel, и которое позволяет делать потрясающие фотографии в условиях недостатка света. Ночной режим теперь доступен на некоторых устройствах Android Go.

Доступность этой функции будет поэтапной, но такие модели, как Nokia 1.3, Wiko Y61 и Wiko Y81, уже начали получать эту новинку. В будущем Google также обещает наличие режима HDR в своем приложении для камеры.

Как и в случае со смартфонами Pixel, ночной режим значительно улучшит качество изображения смартфона при недостатке света. Для этого камера сделает несколько снимков, а затем объединит их, чтобы получить наилучший результат. С будущим добавлением HDR в приложение Camera Go дневное фотографирование также претерпит значительные улучшения.

Как сообщало издание "Комментарии", Google внесла существенные обновления в работу своего голосового помощника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!