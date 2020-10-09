Google внесла существенные обновления в работу своего голосового помощника

Компания Google добавляет в голосовой помощник Assistant еще два англоязычных голоса. Была использована обновленная модель просодии, чтобы они звучали более естественно, чем голоса других помощников. Теперь разработчики могут начать использовать их в существующих функциях Actions. Об этом сообщает информационное издание Engadget.

Google Assistant получит новые функции

Между тем, в начале 2021 года Google развернет запись CVC в качестве опции авторизации платежей на интеллектуальных дисплеях. Пользователи смогут подтвердить платежи, введя проверочный код, напечатанный на обратной стороне кредитной карты.

Ранее в этом году Google начал тестирование голосового сопоставления, чтобы подтвердить чью-либо личность при совершении платежа. Теперь эта функция стала более доступной, что дает возможность пользователям оплачивать определенные вещи через Assistant, используя только свой голос.

Как сообщало издание "Комментарии", Google Assistant внедряет функцию для перевода текстов. Интелектуальный помощник Google сможет переводить веб-страницы на сорок два языка.

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