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Как нельзя заряжать смартфон: три главные ошибки

Эксперты рассказали, как нельзя заряжать смартфон, если хотите продлить жизнь своему гаджету

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Без смартфона сегодня никуда, ведь в этом маленьком гаджете мы храним самую важную и нужную нам информацию. Если хотите, чтобы телефон прослужил вам дольше, то правильно его заряжайте. Эксперты назвали три главных ошибки, которых нельзя допускать.

Как нельзя заряжать смартфон: три главные ошибки

Как нельзя заряжать смартфон (фото из открытых источников)

Никаких подушек

Не кладите по подушку заряжающийся смартфон, особенно, если у него включена функция быстрой зарядки. Дело в том, что устройство может перегреться и срок его службы заметно сократится. Некоторые производители перед зарядкой телефона рекомендуют снимать с него чехол, чтобы предотвратить перегрев.

85% лучше, чем 100

Эксперты говорят, что не стоит постоянно заряжать батарею телефона на 100%, поскольку это тоже может навредить гаджету. Аккумулятор будет быстрее изнашиваться, поэтому срок его эксплуатации также снизится. 85% — достаточный уровень заряда. 

Не берите чужое

Постарайтесь не заряжать гаджет "неродной" зарядкой, чтобы не навредить батареи, если ток устройства вдруг будет выше, чем требуется вашему телефону. Лучше всего использовать адаптер и кабель, который шел в комплекте с телефоном. Если же они сломались, тогда замену лучше искать той же марки или другой известной — это снизит риск покупки некачественного устройства.

Напомним, что смартфон — великое изобретение, которое упрощает нам жизнь. Мы в любой момент можем получить доступ к всяческой информации, связаться с близкими, послушать любимую музыку. Но постоянно "сидеть" в смартфоне вредно, потому что он мешает радоваться настоящей жизни. Как же заставить себя проводить меньше времени за его экраном?

Ранее эксперт Денис Кувиков рассказал, как нужно действовать, если ваш мобильный телефон сильно перегрелся.



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Источник: https://progorod76.ru/news/50340
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