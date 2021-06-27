Эксперт рассказал, что делать, если перегрелся смартфон

Если смартфон часто перегревается, его батарея быстрее изнашивается и срок жизни сокращается. Причины перегрева могут быть разные, даже банальное воздействие высоких температур. Но как "спасать" гаджет в таких ситуациях?

что делать, если перегрелся смартфон (фото из открытых источников)

Эксперт Денис Кувиков рассказал, что в такую жару нужно прятать телефон от прямых солнечных лучей, иначе возможен перегрев, а это плохо отразится на работе мобильного устройства. Если проблема уже произошла, тогда стоит положить гаджет в прохладное место, снять с него чехол и подождать, пока он самостоятельно остынет. Желательно выключить на нем ненужные приложения и отключить интернет. На всякий случай можно просканировать гаджет антивирусом, ведь перегрев может быть вызван и работой скрытого вредоносного программного обеспечения.

Также специалист отметил, что в случае перегрева устройства, его нельзя резко охлаждать, иначе такой "шоковый эффект" навредит системе и с телефоном можно будет попрощаться. Помните, что некоторые виды аккумуляторов могут нагреваться во время высоких температур, даже если смартфон просто лежит в кармане, поэтому будьте бдительны.

Напомним, многие люди уже давно не представляют свою жизнь без смартфонов, однако не все знают, как сделать так, чтобы он служил максимально долго. Эксперты рассказали о нескольких правилах, выполняя которые вы сможете продлить жизнь своего телефона.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мы даже не догадываемся, сколько ошибок делаем относительно нашего смартфона. Рассмотрите основные из них, чтобы сохранить производительность и долговечность гаджета.

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