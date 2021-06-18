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Главная Новости IT технологии Как продлить жизнь вашему смартфону: эксперты дали несколько советов
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Как продлить жизнь вашему смартфону: эксперты дали несколько советов

Эксперты рассказали о том, как продлить жизнь смартфону

сегодня, 16:51
Автор:

Денис Подставной

Многие люди уже давно не представляют свою жизнь без смартфонов, однако не все знают, как сделать так, чтобы он служил максимально долго. 

Как продлить жизнь вашему смартфону: эксперты дали несколько советов

Как продлить жизнь смартфону. Фото из открытых источников

Эксперты рассказали о нескольких правилах, выполняя которые вы сможете продолжить жизнь своего смартфона:

1. Используйте специальные защитные стёкла или плёнки

Одна из самых дорогих деталей вашего смартфона это дисплей. Поврежденный экран делает работу с устройством затруднительной, а то и невозможной. Эксперты советуют не пренебрегать покупкой защитных стёкол или ударопрочных плёнок, так как это может уберечь пользователя от лишних трат, связанных с ремонтом экрана или покупкой нового телефона. 

2. Прочный чехол

Сейчас на рынке существует множество моделей разных ударопрочных чехлов на разный вкус, которые способны не только уберечь корпус телефона от механических повреждений или потертостей, но и дополнить его внешний вид. 

3. Лишние приложения и файлы

Удаляя лишние приложения и файлы, вы сможете уберечь свой гаджет от "тормозов", так как оперативная память устройства не будет переполнена. Все неиспользуемые файлы можно хранить в "облаке", а при необходимости – загружать обратно на телефон. 

4. Грамотная зарядка

Многие пользователи не знают, как правильно заряжать свое устройство, а поэтому их аккумуляторы быстрее теряют в своей ёмкости. Не стоит оставлять смартфон на зарядке на долгое время, не допускайте разряда батареи ниже 20%, снимайте телефон с зарядки до того, как он зарядиться полностью (достаточно 80-90%). Всё это поможет аккумулятору служить вам дольше. 

5. Вирусы

Установив антивирусную защиту, а также внимательно подходя к скачиванию различных программ и приложений, вы поможете вашему устройству работать исправно, а также обезопасите себя от потери личных данных. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как понять, что на вашем компьютере вирусы, а также о том, что категорически нельзя делать в интернете.





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Источник: https://www.lifehack.org/369959/10-ways-extend-the-life-your-smartphone
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