Распространенные ошибки, которые допускают владельцы смартфонов

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Кириєнко Анна
Мы даже не догадываемся, сколько ошибок делаем относительно нашего смартфона. Рассмотрим основные из них, чтобы сохранить производительность и долговечность гаджета.
Главные ошибки которые портят состояние нашего телефона. Фото: mediasat.info
1. Ношение смартфона
Обычно мы не задумываемся, куда кладем телефон. Карманы брюк и курток — не самое лучшее место сохранения смартфона, поскольку его могут украсть, устройство может упасть и разбиться. Кроме того, часто бывает, что владелец телефона садится на гаджет, забывая, что тот в штанах.
2. Использование смартфона без защитного чехла
Иногда мы думаем, что ведем себя с гаджетами очень осторожно. Однако телефон может выпасть в любой момент. Даже если он хранится в сумке или рюкзаке, поверхность может поцарапаться. Поэтому, если хотите сохранить красивый вид гаджета, не забывайте о чехле и пленке или защитном стекле.
3. Зарядка
Многие граждане не заботятся о состоянии зарядки и правильной зарядке телефона. Сегодня эксперты в данной сфере рекомендуют поддерживать уровень заряда гаджета в пределах от 20% до 90%.
4. Обновления
Смартфон нужно постоянно обновлять. Это улучшает его характеристики, работу и добавляет новые функции. Поэтому в следующий раз не отклоняйте оповещения об обновлении операционной системы телефона.
5. Чистка смартфона
Здесь идет речь как о чистке смартфона от ненужных данных и программ, так и о внешней очистке. Достаточно часто пользователи самостоятельно проводят чистку данных разъемов неподходящими предметами типа зубочисток. Однако так можно только усугубить ситуацию и повредить разъемы. Чтобы сохранить телефон, лучше обратиться в сервисные центры, которые займутся чисткой профессионально.
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