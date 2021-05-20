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Распространенные ошибки, которые допускают владельцы смартфонов

Чтобы продолжить работу и сохранить хорошее состояние телефона, следует избегать некоторых действий

сегодня, 08:41
Автор:

Кириєнко Анна

Мы даже не догадываемся, сколько ошибок делаем относительно нашего смартфона. Рассмотрим основные из них, чтобы сохранить производительность и долговечность гаджета.

Распространенные ошибки, которые допускают владельцы смартфонов

Главные ошибки которые портят состояние нашего телефона. Фото: mediasat.info

1. Ношение смартфона

Обычно мы не задумываемся, куда кладем телефон. Карманы брюк и курток — не самое лучшее место сохранения смартфона, поскольку его могут украсть, устройство может упасть и разбиться. Кроме того, часто бывает, что владелец телефона садится на гаджет, забывая, что тот в штанах.

2. Использование смартфона без защитного чехла

Иногда мы думаем, что ведем себя с гаджетами очень осторожно. Однако телефон может выпасть в любой момент. Даже если он хранится в сумке или рюкзаке, поверхность может поцарапаться. Поэтому, если хотите сохранить красивый вид гаджета, не забывайте о чехле и пленке или защитном стекле.

3. Зарядка

Многие граждане не заботятся о состоянии зарядки и правильной зарядке телефона. Сегодня эксперты в данной сфере рекомендуют поддерживать уровень заряда гаджета в пределах от 20% до 90%.

4. Обновления

Смартфон нужно постоянно обновлять. Это улучшает его характеристики, работу и добавляет новые функции. Поэтому в следующий раз не отклоняйте оповещения об обновлении операционной системы телефона.

5. Чистка смартфона

Здесь идет речь как о чистке смартфона от ненужных данных и программ, так и о внешней очистке. Достаточно часто пользователи самостоятельно проводят чистку данных разъемов неподходящими предметами типа зубочисток. Однако так можно только усугубить ситуацию и повредить разъемы. Чтобы сохранить телефон, лучше обратиться в сервисные центры, которые займутся чисткой профессионально.

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Источник: https://itechua.com/articles/140963
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