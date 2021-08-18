Украинцам назвали важное условие использования смартфона, привезенного из-за границы

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Хмільовська Інна
В Верховной Раде готовят законопроект о базе IMEI (International Mobile Equipment Identity – международный идентификатор мобильного оборудования). Документ вызвал немалый общественный резонанс. О том, что на самом деле будет в документе, зачем и как именно будет работать механизм по отключению контрабандных, поддельных и ворованных смартфонов, рассказал зампредседателя парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко. Он возглавляет рабочую группу, разрабатывающую этот проект закона, пишет UBR.ua.
Условие использования смартфона. Фото из открытых источников
В комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации обратился Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) и предложил вернуться к вопросу об обороте контрафактной продукции (мобильных телефонов).
С помощью документа планируют комплексно решить ряд проблем:
- незаконный рыночный оборот конечного оборудования мобильной связи;
- контрафакт;
- кража мобильных устройств;
- коррупция;
- несанкционированное вмешательство в программное обеспечение, предусматривающее изменение IMEI;
- занижение стоимости и уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей.
Стоит отметить, что опыт использования систем учета и контроля кодов IMEI имеют некоторые государства. Так, коды IMEI используют в Азербайджане, Бразилии, Колумбии, Египте, Индонезии, Кении, Шри-Ланке, Турции, Дании, Франции, Польше и Великобритании.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", почему многие пользователи смартфонов отключают 5G. Аналитики Android Authority опросили читателей издания, чтобы выяснить, как часто они пользуются функцией 5G. Но многие не видят в ней особой пользы. Около 40% респондентов отметили, что не пользуются вообще технологией 5G.
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