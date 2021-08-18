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Украинцам назвали важное условие использования смартфона, привезенного из-за границы

В Верховной Раде работают над законопроектами по "серым" смартфонам и принудительной регистрации абонентов

18 августа 2021, 17:25
Автор:

Хмільовська Інна

В Верховной Раде готовят законопроект о базе IMEI (International Mobile Equipment Identity – международный идентификатор мобильного оборудования). Документ вызвал немалый общественный резонанс. О том, что на самом деле будет в документе, зачем и как именно будет работать механизм по отключению контрабандных, поддельных и ворованных смартфонов, рассказал зампредседателя парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко. Он возглавляет рабочую группу, разрабатывающую этот проект закона, пишет UBR.ua.

Украинцам назвали важное условие использования смартфона, привезенного из-за границы

Условие использования смартфона. Фото из открытых источников

В комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации обратился Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) и предложил вернуться к вопросу об обороте контрафактной продукции (мобильных телефонов).

С помощью документа планируют комплексно решить ряд проблем:

- незаконный рыночный оборот конечного оборудования мобильной связи;

контрафакт;

кража мобильных устройств;

коррупция;

несанкционированное вмешательство в программное обеспечение, предусматривающее изменение IMEI;

занижение стоимости и уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей.

"Чтобы украинец смог пользоваться своим смартфоном, необходимо, чтобы его IMEI имел статус "разрешен". Все граждане смогут проверить статус смартфона на сайте УГЦР (Украинского госцентра радиочастот) бесплатно. Для этого не нужны какие-либо документы или какая-то личная цифровая регистрация", — объясняет Федиенко.

Стоит отметить, что опыт использования систем учета и контроля кодов IMEI имеют некоторые государства. Так, коды IMEI используют в Азербайджане, Бразилии, Колумбии, Египте, Индонезии, Кении, Шри-Ланке, Турции, Дании, Франции, Польше и Великобритании.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", почему многие пользователи смартфонов отключают 5GАналитики Android Authority опросили читателей издания, чтобы выяснить, как часто они пользуются функцией 5G. Но многие не видят в ней особой пользы. Около 40% респондентов отметили, что не пользуются вообще технологией 5G.


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Источник: https://ubr.ua/market/telecom/borba-s-vorovstvom-i-kontrabandoj-smartfonov-dlja-cheho-nuzhna-baza-imei-rasskazali-v-tsifrovom-komitete-rady-4006220
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