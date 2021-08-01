Почему многие пользователи смартфонов отключают 5G

Стандарт мобильной связи пятого поколения (5G) – это новый этап развития технологий, который призван расширить возможности доступа в Интернет, однако не все пользователи смартфонов оценили эту технологию.

Почти 40% пользователей отключают 5G в новых смартфонах (фото из открытых источников)

Аналитики Android Authority опросили читателей издания, чтобы выяснить, как часто они пользуются функцией 5G. Но многие не видят в ней особой пользы. Около 40% респондентов отметили, что не пользуются вообще технологией 5G.

Журналисты предположили, что, возможно, они не видят в ней преимуществ или живут в местности, где сеть еще не функционирует. Более 10% пользователей смартфонов сказали, что выключают функцию при слабом сигнале или для того, чтобы сэкономить заряд гаджета.

Но более 50% респондентов уверили, что технология 5G всегда включена на их устройстве. Возможно, они получают реальную выгоду от услуги, а, может, попросту не знают, как ее отключить.

Отметим, что 5G является прямым преемником используемого в настоящее время стандарта 4G. Новый стандарт был разработан для поддержки гораздо большего числа клиентских устройств на единицу площади. 5G также означает более высокую пропускную способность — до 20 гигабит в секунду, что в 60 раз больше, чем нынешние 4G-сети.

Напомним, что в интервью для портала "Комментарии" директор Регионального отделения Международного союза электросвязи Наталья Мочу рассказала, стоит ли Украине спешить в вопросе внедрения 5G и что для этого требуется.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что самая высокая в мире скорость 5G была зафиксирована в коммерческой сети в Финляндии, которая впервые обеспечила скорость 8 Гбит/с для одновременного подключения двух устройств 5G mmWave.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!