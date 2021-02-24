Внедрение 5G в Украине: что для этого требуется - ответ эксперта

Значительный толчок информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) дала пандемия COVID-19, когда многие люди оказались в изоляции, а Интернет и мобильная связь стали единственным способом поддерживать связь с родными и работать. На мировом рынке отмечается значительное развитие телекоммуникаций, чего только стоит пятое поколение мобильной связи 5G, количество пользователей которой в мире превысило 200 миллионов.

Внедрение 5G в Украине: что для этого требуется - фото из открытых источников

В интервью для портала "Комментарии" директор Регионального отделения Международного союза электросвязи (МСЭ) Наталья Мочу рассказала, стоит ли Украине спешить в вопросе внедрения 5G и что для этого требуется.

По словам эксперта, эффективное развитие 5G возможно только через диалог и сотрудничество между правительством, операторами, местными органами власти, промышленностью и многими другими заинтересованными сторонами. 5G довольно часто называют "сетью сетей", поэтому здесь речь идет не только об инвестициях мобильных операторов, но и о своевременном решении вопросов частотной координации, развертывании частных сетей в интересах крупного бизнеса и др.

"Одной из ключевых задач является оптимизация использования радиочастотного спектра – высокую важность будет иметь построение диалога на национальном уровне, разработка дорожных карт конверсии спектра. Также необходимо своевременно решить задачу приграничной координации", — продолжает Наталья Мочу.

Специалист утверждает, что также неотъемлемыми являются и вопросы инфраструктурного развития, такие как упрощение процедур развертывания малых сот, оптимизация планирования и строительства транспортных каналов, оптимизация правил совместного развертывания и использования инфраструктуры.

"Решение экономических вопросов, касающихся, например, оптимизации налогового и регуляторного режима, платы за использования спектра, также будут содействовать созданию более устойчивой модели для развития 5G. Среди других задач могу отметить необходимость борьбы с распространением ложной информации о мобильных сетях и 5G, оптимизации норм на излучения электромагнитных полей", — резюмирует эксперт.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Honor готовится представить новый 5G-смартфон.

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