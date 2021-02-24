logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.02.2021

BTC/USD

49953.55

ETH/USD

1656.81

LTC/USD

183.74

НБУ 24.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Внедрение 5G в Украине: что для этого требуется - ответ эксперта
commentss НОВОСТИ Все новости

Внедрение 5G в Украине: что для этого требуется - ответ эксперта

Специалист рассказала, что будет содействовать созданию более устойчивой модели для развития мобильной связи пятого поколения

сегодня, 20:00
Автор:

Елизавета Черных

Значительный толчок информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) дала пандемия COVID-19, когда многие люди оказались в изоляции, а Интернет и мобильная связь стали единственным способом поддерживать связь с родными и работать. На мировом рынке отмечается значительное развитие телекоммуникаций, чего только стоит пятое поколение мобильной связи 5G, количество пользователей которой в мире превысило 200 миллионов. 

Внедрение 5G в Украине: что для этого требуется - ответ эксперта

Внедрение 5G в Украине: что для этого требуется - фото из открытых источников

В интервью для портала "Комментарии" директор Регионального отделения Международного союза электросвязи (МСЭ) Наталья Мочу рассказала, стоит ли Украине спешить в вопросе внедрения 5G и что для этого требуется. 

По словам эксперта, эффективное развитие 5G возможно только через диалог и сотрудничество между правительством, операторами, местными органами власти, промышленностью и многими другими заинтересованными сторонами. 5G довольно часто называют "сетью сетей", поэтому здесь речь идет не только об инвестициях мобильных операторов, но и о своевременном решении вопросов частотной координации, развертывании частных сетей в интересах крупного бизнеса и др. 

"Одной из ключевых задач является оптимизация использования радиочастотного спектра – высокую важность будет иметь построение диалога на национальном уровне, разработка дорожных карт конверсии спектра. Также необходимо своевременно решить задачу приграничной координации", — продолжает Наталья Мочу. 

Специалист утверждает, что также неотъемлемыми являются и вопросы инфраструктурного развития, такие как упрощение процедур развертывания малых сот, оптимизация планирования и строительства транспортных каналов, оптимизация правил совместного развертывания и использования инфраструктуры.

"Решение экономических вопросов, касающихся, например, оптимизации налогового и регуляторного режима, платы за использования спектра, также будут содействовать созданию более устойчивой модели для развития 5G. Среди других задач могу отметить необходимость борьбы с распространением ложной информации о мобильных сетях и 5G, оптимизации норм на излучения электромагнитных полей", — резюмирует эксперт. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Honor готовится представить новый 5G-смартфон.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://it.comments.ua/article/technology/natalya-mochu-znachimost-telekommunikaciy-dlya-lyudey-v-usloviyah-pandemii-koronavirusa-trudno-pereocenit-672456.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ