Внедрение 5G в Украине: что для этого требуется - ответ эксперта

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Елизавета Черных
Значительный толчок информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) дала пандемия COVID-19, когда многие люди оказались в изоляции, а Интернет и мобильная связь стали единственным способом поддерживать связь с родными и работать. На мировом рынке отмечается значительное развитие телекоммуникаций, чего только стоит пятое поколение мобильной связи 5G, количество пользователей которой в мире превысило 200 миллионов.
Внедрение 5G в Украине: что для этого требуется - фото из открытых источников
В интервью для портала "Комментарии" директор Регионального отделения Международного союза электросвязи (МСЭ) Наталья Мочу рассказала, стоит ли Украине спешить в вопросе внедрения 5G и что для этого требуется.
По словам эксперта, эффективное развитие 5G возможно только через диалог и сотрудничество между правительством, операторами, местными органами власти, промышленностью и многими другими заинтересованными сторонами. 5G довольно часто называют "сетью сетей", поэтому здесь речь идет не только об инвестициях мобильных операторов, но и о своевременном решении вопросов частотной координации, развертывании частных сетей в интересах крупного бизнеса и др.
Специалист утверждает, что также неотъемлемыми являются и вопросы инфраструктурного развития, такие как упрощение процедур развертывания малых сот, оптимизация планирования и строительства транспортных каналов, оптимизация правил совместного развертывания и использования инфраструктуры.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Honor готовится представить новый 5G-смартфон.
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