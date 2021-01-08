Honor готовится представить новый 5G-смартфон: что известно

С переходом бренда Honor от Huawei к консорциуму Zhixin New Information Technology, он смог работать без каких-либо ограничений, связанных с санкциями США, наложенными на его бывшую материнскую компанию. Это означает, что он может вернуться к производству смартфонов с использованием технологий американских компаний.

Фото: Phone Mantra

Поскольку Honor больше не связана запретами, у него есть выбор основных компонентов, в том числе от основных поставщиков микросхем, таких как Qualcomm, MediaTek и Samsung.

Согласно источникам в сети, Honor работает с Qualcomm над смартфоном 5G. Как сообщает ресурс GSMArena, несмотря на то, что пока нет информации о характеристиках новинки, в любом случае речь не идет о смартфоне серии Honor V40, представители которого будут базироваться на чипах MediaTek. В частности, сообщается о возможном использовании процессора Dimensity 1000+.

На саммите Snapdragon Technology Summit президент Qualcomm выразил удовлетворение выходом Honor на рынок и сказал, что надеется на дальнейшее сотрудничество между двумя компаниями. По словам источника, близкого к Qualcomm, компании близки к заключению соглашения о сотрудничестве в области поставок. Похоже, появление смартфонов Honor с чипами Qualcomm не заставит себя ждать.

Как сообщало издание "Комментарии", Honor представит новую линейку смартфонов уже в этом году. В настоящее время планируется, что в последний месяц этого года компания представит дополнения к своим V30 и V30 Pro. Известный блогер Теме (@ RODENT450 в Twitter) утверждает, что по крайней мере у одного из их преемников будет 6,72-дюймовый дисплей с современной частотой обновления 120 Гц.

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