Honor представит новую линейку смартфонов уже в этом году

Honor может стать одним из последних брендов смартфонов, выпустивших новые устройства премиум-класса в 2020 году. В настоящее время планируется, что в последний месяц этого года компания представит дополнения к своим V30 и V30 Pro. Известный блогер Теме (@ RODENT450 в Twitter) утверждает, что по крайней мере у одного из их преемников будет 6,72-дюймовый дисплей с современной частотой обновления 120 Гц. Об этом сообщает Note Book Check.

Honor представит новые смартфоны

Аналитик никогда не упоминал, должна ли эта панель быть ЖК-дисплеем или какой-либо формой OLED. Помимо этого, Honor V40 теперь также будет поставляться с тем же блоком питания SuperCharge мощностью 66 Вт, представленным в серии Huawei Mate 40, не говоря уже о беспроводной зарядке 40 Вт.

Также серия может получить новый флагманский процессор Kirin 9000. Однако это может быть только для варианта Plus (или V40 +), тогда как ванильная модель может получить взамен MediaTek Dimensity 1000+.

Считается, что серия Honor V40 сохранит двойные селфи-камеры своих предшественников. С другой стороны, Теме предсказывает, что основной смартфон будет с тройным или четырьмя объективами. В данный момент это вся информация о грядущих смартфонах Honor, хотя вряд ли новых сведений прийдется долго ждать.

Как сообщало издание "Комментарии", Honor представит смарт-часы с большим экраном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!