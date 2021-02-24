Наталья Мочу: «Значимость телекоммуникаций для людей в условиях пандемии коронавируса трудно переоценить»

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Татьяна Веремеева
Мировой рынок телекоммуникаций в последние годы активно развивается. Значительный толчок информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) дала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, когда многие люди оказались в изоляции, а Интернет и мобильная связь стали единственным способом поддерживать связь с родными и работать. О роли отрасли и трендах в Украине и мире в интервью для портала "Комментарии" рассказала директор Регионального отделения Международного союза электросвязи (МСЭ) Наталья Мочу.
Наталья Мочу
- Наталья, каким был 2020 год для отрасли
телекоммуникаций в
мире, о каких тенденциях можно говорить?
- Значимость телекоммуникаций
для людей в условиях пандемии коронавируса трудно переоценить. Когда личное
общение ограничено, только связь позволяет нам и поддерживать контакты с
родными и работать. Поэтому спрос на ИКТ во всех сферах жизни возрос. В Украине, насколько я знаю, из тройки
лидеров мобильной связи одна компания из года в год работала в убыток, а в 2020
году впервые получила прибыль.
Если говорить о
тенденциях, то наблюдаем насыщение рынка 4G. За последние пять лет
количество пользователей этого стандарта выросло почти вдвое. Но с 2017 года
скорость распространения стандарта замедлилась. В 2020 году количество
населения, имеющего возможность подключиться к LTE, возросло по сравнению
с 2019 годом – всего на 1,3%. В целом доступ к высокоскоростным мобильным сетям
есть у 93% населения планеты. Более детально с цифрами можно ознакомиться в
недавнем отчете МСЭ "Измерение
цифрового развития: факты и цифры, 2020 год".
Отмечу также,
что во всем мире почти 70 процентов молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет
используют Интернет. С учетом этого факта, а также растущей доли молодого
населения в развивающихся странах, можно говорить об очень оптимистичных
ожиданиях в отношении использования ИКТ в качестве главного акселератора социально-экономического
развития и реализации всех семнадцати Целей устойчивого развития.
В то же время
неутешительным выводом прошлого года является сохранение тревожной тенденции на
увеличение цифрового разрыва между развитыми и развивающимися странами, а также
между городами и сельскими районами. Эта проблема ощущается особенно остро в
условиях кризиса на фоне пандемии COVID-19 и повсеместного перехода на
удаленную работу и обучение.
Проблема установления
соединений в сельских районах актуальна для наименее развитых стран (НРС), где
17 процентов сельского населения не имеют доступа к подвижной связи, а 19
процентов сельского населения охвачены лишь сетями 2G.
Кроме того,
согласно данным за 2019 год, на глобальном уровне в городских районах доступ к Интернету
имеют около 72 процентов домохозяйств, то есть почти в два раза больше, чем в
сельских районах (38 процентов).
- Давайте поговорим об Украине. Какая ситуация у
нас?
- В
статистической классификации МСЭ Украина относится к региону Европы. Но для
сравнения интересно посмотреть и на страны СНГ, имевшие с ней одинаковые
стартовые позиции. Поэтому я сделаю обзор основных трендов по этим двум
группам.
По большинству
показателей развития инфраструктуры ИКТ Европа занимает первое место среди всех
регионов МСЭ, тогда как СНГ делит 2-3 место с регионом Америки. Как для Европы,
так и для СНГ характерны хороший уровень покрытия сетями 4G, высокое
проникновение фиксированного широкополосного доступа, минимальный гендерный разрыв
и активное использование услуг ИКТ. В то же время региону СНГ и Украине есть
куда развиваться в части сокращения цифрового разрыва между городами и сельской
местностью.
Покрытие
мобильным ШПД (из отчета МСЭ "Измерение цифрового развития: факты и цифры, 2020
год"):
В развитии
мобильных технологий Украине в 2020 году удалось добиться значительного
прогресса, что подтверждается отчетом GSMA "Мобильная экономика. Россия и СНГ
2020".
Для Украины
характерен высокий уровень проникновения индивидуальных абонентов (88%), при
этом рынок страны является вторым по величине из рассматриваемых в отчете. По
прогнозу GSMA, число пользователей мобильного интернета в Украине увеличится до
34 миллионов (по данным Государственной службы статистики Украины, на 1 января 2019
года эта цифра составляла 20 млн пользователей).
Эксперты
выделяют следующие ключевые факторы успеха Украины:
- Активная работа правительства
в направлении цифровой трансформации государственного управления (экосистема
Diia);
- Успех пилотных проектов,
направленных на внедрение новых технологий (например, интеллектуальный учет
NB-IoT для систем водоснабжения);
- Инвестиции операторов в
развитие контента (например, мобильные видеосервисы);
- Выдача технологически
нейтральных лицензий в диапазоне 900 МГц;
- Конструктивный диалог по
принципам политики и регулирования в отрасли между правительством, операторам и
другими заинтересованными сторонами.
- Украина отставала от всего мира при запуске сетей
3G
и
4G.
Сейчас продолжается дискуссия по срокам внедрения 5G. На ваш взгляд, стоит ли
нам спешить в этом вопросе?
- Эффективное
развитие 5G возможно только через диалог и сотрудничество между правительством,
операторами, местными органами власти, промышленностью и многими другими
заинтересованными сторонами. 5G довольно часто называют "сетью сетей", поэтому
здесь речь идет не только об инвестициях мобильных операторов, но и о
своевременном решении вопросов частотной координации, развертывании частных
сетей в интересах крупного бизнеса и др.
Одной из
ключевых задач является оптимизация использования радиочастотного спектра –
высокую важность будет иметь построение диалога на национальном уровне,
разработка дорожных карт конверсии спектра. Также необходимо своевременно
решить задачу приграничной координации.
Неотъемлемыми
являются и вопросы инфраструктурного развития, такие как упрощение процедур
развертывания малых сот, оптимизация планирования и строительства транспортных
каналов, оптимизация правил совместного развертывания и использования
инфраструктуры.
Решение
экономически вопросов, касающихся, например, оптимизации налогового и
регуляторного режима, платы за использования спектра, также будут содействовать
созданию более устойчивой модели для развития 5G. Среди других задач могу
отметить необходимость борьбы с распространением ложной информации о мобильных
сетях и 5G, оптимизации норм на излучения электромагнитных полей.
Мы приглашаем всех заинтересованных принимать
участие в наших региональных мероприятиях. В частности, в начале июня в Минске
пройдет тренинг по вопросам внедрения 5G, на котором будут рассматриваться как
технические, так и регуляторные и экономические вопросы. Более подробную
информацию можно найти на
нашем сайте.
– Многие говорят о безопасности
телекоммуникационных сетей, в том числе 5G. Что делает в этом
направлении МСЭ?
- Для 2020 года
был характерный рост количества и изощренности кибератак на информационную
инфраструктуру. МСЭ
последовательно работает над созданием потенциала на национальном, региональном
и международном уровнях для защиты критической информационной инфраструктуры и
целевых групп населения через:
- создание и
усовершенствование национальных центров реагирования на киберинциденты;
- сравнительный анализ
зрелости Государств-членов (ежегодно публикуемый Глобальный индекс
кибербезопасности GCI). Согласно третьей редакции GCI от 2018 года, Украина
занимала 54 место из 175 представленных в отчете стран, немного улучшив свои
позиции (по итогам 2017 года страна занимала 59 строчку). Четвертая редакция
GCI будет опубликована в апреле 2021 года. Надеюсь, что Украина сможет улучшить
свои позиции в рейтинге, учитывая внимание государства к этой проблеме;
- региональные и
национальные учения по кибербезопасности;
- содействие в разработке
национальных стратегий кибербезопасности;
- целевые тренинги.
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