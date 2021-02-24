Наталья Мочу: «Значимость телекоммуникаций для людей в условиях пандемии коронавируса трудно переоценить»

Мировой рынок телекоммуникаций в последние годы активно развивается. Значительный толчок информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) дала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, когда многие люди оказались в изоляции, а Интернет и мобильная связь стали единственным способом поддерживать связь с родными и работать. О роли отрасли и трендах в Украине и мире в интервью для портала "Комментарии" рассказала директор Регионального отделения Международного союза электросвязи (МСЭ) Наталья Мочу.

Наталья Мочу

- Наталья, каким был 2020 год для отрасли телекоммуникаций в мире, о каких тенденциях можно говорить?

- Значимость телекоммуникаций для людей в условиях пандемии коронавируса трудно переоценить. Когда личное общение ограничено, только связь позволяет нам и поддерживать контакты с родными и работать. Поэтому спрос на ИКТ во всех сферах жизни возрос. В Украине, насколько я знаю, из тройки лидеров мобильной связи одна компания из года в год работала в убыток, а в 2020 году впервые получила прибыль.

Если говорить о тенденциях, то наблюдаем насыщение рынка 4G. За последние пять лет количество пользователей этого стандарта выросло почти вдвое. Но с 2017 года скорость распространения стандарта замедлилась. В 2020 году количество населения, имеющего возможность подключиться к LTE, возросло по сравнению с 2019 годом – всего на 1,3%. В целом доступ к высокоскоростным мобильным сетям есть у 93% населения планеты. Более детально с цифрами можно ознакомиться в недавнем отчете МСЭ "Измерение цифрового развития: факты и цифры, 2020 год".

Отмечу также, что во всем мире почти 70 процентов молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет используют Интернет. С учетом этого факта, а также растущей доли молодого населения в развивающихся странах, можно говорить об очень оптимистичных ожиданиях в отношении использования ИКТ в качестве главного акселератора социально-экономического развития и реализации всех семнадцати Целей устойчивого развития.

В то же время неутешительным выводом прошлого года является сохранение тревожной тенденции на увеличение цифрового разрыва между развитыми и развивающимися странами, а также между городами и сельскими районами. Эта проблема ощущается особенно остро в условиях кризиса на фоне пандемии COVID-19 и повсеместного перехода на удаленную работу и обучение.

Проблема установления соединений в сельских районах актуальна для наименее развитых стран (НРС), где 17 процентов сельского населения не имеют доступа к подвижной связи, а 19 процентов сельского населения охвачены лишь сетями 2G.

Кроме того, согласно данным за 2019 год, на глобальном уровне в городских районах доступ к Интернету имеют около 72 процентов домохозяйств, то есть почти в два раза больше, чем в сельских районах (38 процентов).





- Давайте поговорим об Украине. Какая ситуация у нас?

- В статистической классификации МСЭ Украина относится к региону Европы. Но для сравнения интересно посмотреть и на страны СНГ, имевшие с ней одинаковые стартовые позиции. Поэтому я сделаю обзор основных трендов по этим двум группам.

По большинству показателей развития инфраструктуры ИКТ Европа занимает первое место среди всех регионов МСЭ, тогда как СНГ делит 2-3 место с регионом Америки. Как для Европы, так и для СНГ характерны хороший уровень покрытия сетями 4G, высокое проникновение фиксированного широкополосного доступа, минимальный гендерный разрыв и активное использование услуг ИКТ. В то же время региону СНГ и Украине есть куда развиваться в части сокращения цифрового разрыва между городами и сельской местностью.

Покрытие мобильным ШПД (из отчета МСЭ "Измерение цифрового развития: факты и цифры, 2020 год"):





В развитии мобильных технологий Украине в 2020 году удалось добиться значительного прогресса, что подтверждается отчетом GSMA "Мобильная экономика. Россия и СНГ 2020".



Для Украины характерен высокий уровень проникновения индивидуальных абонентов (88%), при этом рынок страны является вторым по величине из рассматриваемых в отчете. По прогнозу GSMA, число пользователей мобильного интернета в Украине увеличится до 34 миллионов (по данным Государственной службы статистики Украины, на 1 января 2019 года эта цифра составляла 20 млн пользователей).





Эксперты выделяют следующие ключевые факторы успеха Украины:

- Активная работа правительства в направлении цифровой трансформации государственного управления (экосистема Diia);

- Успех пилотных проектов, направленных на внедрение новых технологий (например, интеллектуальный учет NB-IoT для систем водоснабжения);

- Инвестиции операторов в развитие контента (например, мобильные видеосервисы);

- Выдача технологически нейтральных лицензий в диапазоне 900 МГц;

- Конструктивный диалог по принципам политики и регулирования в отрасли между правительством, операторам и другими заинтересованными сторонами.

- Украина отставала от всего мира при запуске сетей 3G и 4G. Сейчас продолжается дискуссия по срокам внедрения 5G. На ваш взгляд, стоит ли нам спешить в этом вопросе?

- Эффективное развитие 5G возможно только через диалог и сотрудничество между правительством, операторами, местными органами власти, промышленностью и многими другими заинтересованными сторонами. 5G довольно часто называют "сетью сетей", поэтому здесь речь идет не только об инвестициях мобильных операторов, но и о своевременном решении вопросов частотной координации, развертывании частных сетей в интересах крупного бизнеса и др.

Одной из ключевых задач является оптимизация использования радиочастотного спектра – высокую важность будет иметь построение диалога на национальном уровне, разработка дорожных карт конверсии спектра. Также необходимо своевременно решить задачу приграничной координации.

Неотъемлемыми являются и вопросы инфраструктурного развития, такие как упрощение процедур развертывания малых сот, оптимизация планирования и строительства транспортных каналов, оптимизация правил совместного развертывания и использования инфраструктуры.

Решение экономически вопросов, касающихся, например, оптимизации налогового и регуляторного режима, платы за использования спектра, также будут содействовать созданию более устойчивой модели для развития 5G. Среди других задач могу отметить необходимость борьбы с распространением ложной информации о мобильных сетях и 5G, оптимизации норм на излучения электромагнитных полей.

Мы приглашаем всех заинтересованных принимать участие в наших региональных мероприятиях. В частности, в начале июня в Минске пройдет тренинг по вопросам внедрения 5G, на котором будут рассматриваться как технические, так и регуляторные и экономические вопросы. Более подробную информацию можно найти на нашем сайте.

– Многие говорят о безопасности телекоммуникационных сетей, в том числе 5G. Что делает в этом направлении МСЭ?

- Для 2020 года был характерный рост количества и изощренности кибератак на информационную инфраструктуру. МСЭ последовательно работает над созданием потенциала на национальном, региональном и международном уровнях для защиты критической информационной инфраструктуры и целевых групп населения через:

- создание и усовершенствование национальных центров реагирования на киберинциденты;

- сравнительный анализ зрелости Государств-членов (ежегодно публикуемый Глобальный индекс кибербезопасности GCI). Согласно третьей редакции GCI от 2018 года, Украина занимала 54 место из 175 представленных в отчете стран, немного улучшив свои позиции (по итогам 2017 года страна занимала 59 строчку). Четвертая редакция GCI будет опубликована в апреле 2021 года. Надеюсь, что Украина сможет улучшить свои позиции в рейтинге, учитывая внимание государства к этой проблеме;

- региональные и национальные учения по кибербезопасности;

- содействие в разработке национальных стратегий кибербезопасности;

- целевые тренинги.

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