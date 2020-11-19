В Финляндии установили новый рекорд скорости 5G

Самая высокая в мире скорость 5G была зафиксирована в коммерческой сети в Финляндии, которая впервые обеспечила скорость 8 Гбит/с для одновременного подключения двух устройств 5G mmWave. Компании Nokia, Elisa и Qualcomm Technologies Inc официально сотрудничали и заявили, что сервис, как ожидается, будет реализован в 2021 году. Рекорд был установлен во флагманском магазине Elisa в Хельсинки, Финляндия.

ФОТО: RCR Wireless

Рекордная скорость будет поддерживать ряд новых сервисов с малой задержкой и высокой пропускной способностью, таких как высокоскоростная загрузка видео, критически важные программы или приложения VR и AR. Например, загрузка видеоконтента 4K или игр Triple-A за считанные секунды или включение фиксированного беспроводного доступа повышенной емкости в качестве альтернативы оптоволоконной широкополосной связи.

Эта веха была достигнута за счет использования технологии Nokia 5G mmWave и тестовых устройств для смартфонов Qualcomm Technologies в форм-факторе 5G в коммерческой сети 5G Elisa. Базовая станция использовала две радиостанции Nokia AirScale, каждая из которых использовала 800 МГц коммерческого спектра миллиметрового диапазона 5G на частоте 26 ГГц. Они обеспечивали возможность подключения к двум тестовым устройствам с форм-фактором 5G, оснащенным модемом-RF-системой Qualcomm Snapdragon ™ X55 5G с антенными модулями Qualcomm QTM525 mmWave второго поколения, при этом каждое устройство достигало пиковой скорости 4 Гбит/с от базовой станции.

Как сообщало издание "Комментарии", Канада хочет запретить 5G Huawei.

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