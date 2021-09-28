Пользователям старых версий Android закрыли вход в аккаунты Google

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Александра Якубовская
Google отключил
пользователей старых версий Android от своих серверов. Так, с 27 сентября, владельцы
устройств под управлением версии 2.3.7 и ниже, не смогут больше входить в
свои учетные записи на сервере. Об этом сообщает РБК-Украина.
Google - фото из открытых источников
Данные меры были
предприняты для усиления безопасности пользователей Google.
Теперь пользователи старых версий Android не смогут войти не только в учетную запись Google, но и Gmail, YouTube и карты. При попытке входа на окне экрана будет выбивать ошибку имени пользователя или пароля. Однако, отключение не повлияло на работу сервисов Google в браузере.
Напомним, что о таких
изменения, компания Google предупреждала ещё в августе этого года. В числе
телефонов, которые не получили официального обновления на систему старше
Android 2.3.7,— Samsung Galaxy S2, Sony Xperia Go и HTC Evo 4G.
Сервисы Google на
более новых системах — Android 3.0 для планшетов, Android 4.0 и старше —
продолжат работу.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что пользователь Google Maps нашел на сайте "морского дракона".
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