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Пользователям старых версий Android закрыли вход в аккаунты Google

Пользователям устройств, которых затронула данная проблема, рекомендуется обновить программное обеспечение, если это возможно, или же перейти на использование более актуальных моделей устройств

сегодня, 11:55
Автор:

Александра Якубовская

Google отключил пользователей старых версий Android от своих серверов. Так, с 27 сентября, владельцы устройств под управлением версии 2.3.7 и ниже, не смогут больше входить в свои учетные записи на сервере. Об этом сообщает РБК-Украина.

Пользователям старых версий Android закрыли вход в аккаунты Google

Google - фото из открытых источников

Данные меры были предприняты для усиления безопасности пользователей Google.

"В рамках постоянных усилий по обеспечению безопасности наших пользователей Google больше не будет разрешать вход на устройствах Android под управлением Android 2.3.7 или более ранней версии, начиная с 27 сентября 2021 года", — говорится в сообщении.

Теперь пользователи старых версий Android не смогут войти не только в учетную запись Google, но и Gmail, YouTube и карты. При попытке входа на окне экрана будет выбивать ошибку имени пользователя или пароля. Однако, отключение не повлияло на работу сервисов Google в браузере.

Напомним, что о таких изменения, компания Google предупреждала ещё в августе этого года. В числе телефонов, которые не получили официального обновления на систему старше Android 2.3.7,— Samsung Galaxy S2, Sony Xperia Go и HTC Evo 4G.

Сервисы Google на более новых системах — Android 3.0 для планшетов, Android 4.0 и старше — продолжат работу.  Согласно заявлению вице-президента Google по управлению продуктами Самира Самата, под управлением операционной системы Android по всему миру работает более 3 миллиардов устройств. В настоящее время последняя стабильная версия системы — Android 11.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что пользователь Google Maps нашел на сайте "морского дракона".



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/google-zakryl-vhod-akkaunty-servisy-staryh-1632813751.html
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