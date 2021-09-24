Пользователь Google Maps нашел на сайте "морского дракона"

Пользователь Google Maps натолкнулся на "морского дракона", просматривая популярный сайт. Он загрузил изображение на Reddit, подписав изображение "Нашел морского дракона". Другие пользователи Google Maps прокомментировали мифическую находку.

На картах Google нашли "морского дракона", фото с открытых источников

Любопытная находка была сделана всего через несколько дней после того, как кто-то на Google Maps загрузил ужасающее изображение того, что, по их словам, могло быть "кракеном" на сайте.



Кракен — это морское чудовище из греческой мифологии, которое, как сообщается, обладало огромными размерами и силой. В оригинальном плакате также предполагалось, что странной находкой мог быть Ктулху, вымышленное существо, построенное в виде гигантского осьминога, обитавшего в Тихом океане.

Пользователи прокомментировали мифическую находку: "Я не знаком с тем, как Google может демонстрировать визуализацию определенных объектов через спутник, и были ли зарегистрированы случаи вулканических извержений, но это не похоже на какое-либо судно, а его длина соперничает с максимальным по размерам гигантским синим китом", "Крутой, на мой взгляд, больше похож на змею", "Это скала".

Мужчина, увидевший мифическое существо, не уточнил в какой части мира он нашел его. Но убежден в том, что на фото на самом деле является морской дракон.

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