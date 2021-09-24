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Пользователь Google Maps нашел на сайте "морского дракона"

Пользователь Google Maps натолкнулся на того, что, по их мнению, является «морским драконом», просматривая популярный сайт. Они загрузили изображение на Reddit, но другие не были в этом уверены

сегодня, 12:00
Автор:

Хмільовська Інна

Пользователь Google Maps натолкнулся на "морского дракона", просматривая популярный сайт. Он загрузил изображение на Reddit, подписав изображение "Нашел морского дракона". Другие пользователи Google Maps прокомментировали мифическую находку. 

Пользователь Google Maps нашел на сайте "морского дракона"

На картах Google нашли "морского дракона", фото с открытых источников

Любопытная находка была сделана всего через несколько дней после того, как кто-то на Google Maps загрузил ужасающее изображение того, что, по их словам, могло быть "кракеном" на сайте.

Кракен — это морское чудовище из греческой мифологии, которое, как сообщается, обладало огромными размерами и силой. В оригинальном плакате также предполагалось, что странной находкой мог быть Ктулху, вымышленное существо, построенное в виде гигантского осьминога, обитавшего в Тихом океане.

Пользователи прокомментировали мифическую находку: "Я не знаком с тем, как Google может демонстрировать визуализацию определенных объектов через спутник, и были ли зарегистрированы случаи вулканических извержений, но это не похоже на какое-либо судно, а его длина соперничает с максимальным по размерам гигантским синим китом", "Крутой, на мой взгляд, больше похож на змею", "Это скала".

Мужчина, увидевший мифическое существо, не уточнил в какой части мира он нашел его. Но убежден в том, что на фото на самом деле является морской дракон.

Напомним, портал "Комментарии" информировал, что а севере Казахстана нашли огромную пентаграмму. Но здесь нет никакой мистики. Исследователи сказали, что пентаграмма на самом деле является очертаниями парка, построенного в форме советской звезды. А вот и она.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких туристических мест могут возникнуть мурашки по коже.


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Источник: https://www.reddit.com/r/googlemapsshenanigans/comments/ptfby3/found_a_sea_dragon/
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