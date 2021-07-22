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Кто станет новым комментатором в FIFA 22

Комментатором в известном футбольном симуляторе станет чернокожая женщина

сегодня, 15:32
Автор:

Данило Матюха

Британская футболистка Алекс Скотт подтвердила, что появится в FIFA 22. Об этом женщина сообщила в своем Twitter.

Кто станет новым комментатором в FIFA 22

Алекс Скотт - фото из открытых источников

Бывшая профессиональная футболистка, защитница "Арсенала" и сборной Англии Алекс Скотт появится в игре в качестве комментатора. Она станет первой женщиной-комментатором в серии.

После завершения карьеры Алекс стала одним из самых популярных футбольных экспертов в Великобритании. Она работает на матчах английской Премьер-Лиги. Также Скотт являлась членом комментаторского состава BBC на Евро-2020. В своей карьере она успела занять второе место на чемпионате Европы 2009 и третье место на чемпионате Европы 2015.

Напомним, что американская компания EA Sports продемонстрировала дебютный геймплейный трейлер своей новой игры FIFA 22. О всех изменениях, что появятся в серии с новой игрой можете прочитать в нашем материале.

Добавим, что недавно в FIFA 21 добавили нового футболиста, который в реальной жизни был убит пятнадцать лет назад. Более детальную информацию можете узнать из нашей статьи по ссылке.

Также отметим, что симулятор футбола Pro Evolution Soccer (PES) получил новое название eFootball. Кроме того, он будет распространяться бесплатно. Следующая игра серии будет условно бесплатной и выйдет на движке Unreal Engine 4 в начале осени для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, позже будет выпущена версия для iOS и Android. Konami планирует монетизировать игру с помощью необязательных платных дополнений с новыми режимами. Компания также пообещала, что ближе к зиме будут запущены киберспортивные турниры по eFootball. Кто станет амбассадором обновленной игрі узнавайте из нашего материала.


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Источник: https://twitter.com/AlexScott
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