logo
Русский Українська

BTC/USD

31395.80

ETH/USD

1896.16

LTC/USD

113.39

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT игры EA Sports показали геймплей FIFA 22: что обещают разработчики
commentss НОВОСТИ Все новости

EA Sports показали геймплей FIFA 22: что обещают разработчики

Разработчики рассказали о нововведениях в популярном спортивном симуляторе

сегодня, 12:12
Автор:

Данило Матюха








Американская компания EA Sports продемонстрировала дебютный геймплейный трейлер своей новой игры. Видео можно найти на YouTube-канале FIFA 22.

EA Sports показали геймплей FIFA 22: что обещают разработчики

FIFA 22 - фото из открытых источников

Ключевая инновация EA в этом году – технология HyperMotion, которую компания анонсировала давно, а сегодня объяснила немного подробнее. По заказу EA Sports звезды футбола – судя по трейлеру, поучаствовали Мбаппе, Трент, Хавертц и Сон – сыграли несколько матчей 11 на 11 в костюмах Xsens с захватом движения.

В этих матчах EA собрала для игры 8,7 миллиона кадров. Дальше подключается технология машинного обучения, которая обрабатывает кадры, и создает на их основе анимации в реальном времени. EA Sports обещает, что благодаря HyperMotion в новой FIFA будет 4000 новых анимаций. 


Также в EA заявили, что переписали киперов – теперь они будут еще сильнее отличаться друг от друга. Как утверждают разработчики, в новой "Фифе" выбор позиции вратарем будет зависеть от его стиля игры.

Кроме того, если раньше выбрать тактику можно было только в атаке или обороне, то теперь отдельные настройки есть для обеих половин поля (условно: на чужой половине можно прессинговать агрессивно, на своей – почти не трогать соперника с мячом). Нападение осталось в приоритете: по обещаниям EA, атакующие игроки принимают в шесть раз больше решений в секунду по сравнению с FIFA 21.

Обновление защиты сосредоточено вокруг сохранения построения и контроля свободных зон. Искусственный интеллект теперь реже их теряет: боты действуют более командно в прессинге – ключевом элементе защиты в современном футболе. Улучшена реакция игроков в борьбе за мяч.

Физика мяча также изменится – это подается как полноценное нововведение. Его хотят сделать более реалистичным, учитывая показатели скорости, подкрутки, сопротивления воздуха, трения о газон и от каждого касания. Одна из новинок, в которую придется просто поверить – заметить такие незначительные изменения, скорее всего, будет непросто.

FIFA 22 выйдет 1 октября на всех платформах.

Напомним, что недавно  в FIFA 21 добавили нового футболиста, который в реальной жизни был убит пятнадцать лет назад.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OGyaaltvL-o
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ