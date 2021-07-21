EA Sports показали геймплей FIFA 22: что обещают разработчики



















Американская компания EA Sports продемонстрировала дебютный геймплейный трейлер своей новой игры. Видео можно найти на YouTube-канале FIFA 22.



FIFA 22 - фото из открытых источников

Ключевая инновация EA в этом году – технология HyperMotion, которую компания анонсировала давно, а сегодня объяснила немного подробнее. По заказу EA Sports звезды футбола – судя по трейлеру, поучаствовали Мбаппе, Трент, Хавертц и Сон – сыграли несколько матчей 11 на 11 в костюмах Xsens с захватом движения.

В этих матчах EA собрала для игры 8,7 миллиона кадров. Дальше подключается технология машинного обучения, которая обрабатывает кадры, и создает на их основе анимации в реальном времени. EA Sports обещает, что благодаря HyperMotion в новой FIFA будет 4000 новых анимаций.





Также в EA заявили, что переписали киперов – теперь они будут еще сильнее отличаться друг от друга. Как утверждают разработчики, в новой "Фифе" выбор позиции вратарем будет зависеть от его стиля игры.

Кроме того, если раньше выбрать тактику можно было только в атаке или обороне, то теперь отдельные настройки есть для обеих половин поля (условно: на чужой половине можно прессинговать агрессивно, на своей – почти не трогать соперника с мячом). Нападение осталось в приоритете: по обещаниям EA, атакующие игроки принимают в шесть раз больше решений в секунду по сравнению с FIFA 21.

Обновление защиты сосредоточено вокруг сохранения построения и контроля свободных зон. Искусственный интеллект теперь реже их теряет: боты действуют более командно в прессинге – ключевом элементе защиты в современном футболе. Улучшена реакция игроков в борьбе за мяч.



Физика мяча также изменится – это подается как полноценное нововведение. Его хотят сделать более реалистичным, учитывая показатели скорости, подкрутки, сопротивления воздуха, трения о газон и от каждого касания. Одна из новинок, в которую придется просто поверить – заметить такие незначительные изменения, скорее всего, будет непросто.

FIFA 22 выйдет 1 октября на всех платформах.



Напомним, что недавно в FIFA 21 добавили нового футболиста, который в реальной жизни был убит пятнадцать лет назад.

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