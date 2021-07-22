Что стало с серией PES в 2021 году

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Данило Матюха
Симулятор футбола Pro Evolution Soccer (PES) получил новое название eFootball. Кроме того, он будет распространяться бесплатно. Об этом представители Konami сообщили на сайте игры.
PES - фото из открытых источников
Следующая игра серии будет условно бесплатной и выйдет на движке Unreal Engine 4 в начале осени для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, позже будет выпущена версия для iOS и Android. Konami планирует монетизировать игру с помощью необязательных платных дополнений с новыми режимами. Компания также пообещала, что ближе к зиме будут запущены киберспортивные турниры по eFootball.
Судя по опубликованному плану, в игре может появиться система сезонов (боевой пропуск) и аналог режима FIFA Ultimate Team (Team Building Mode).
Лионель Месси и Неймар выступят в роли международных амбассадоров eFootball. Кроме того, в качестве профессиональных консультантов в процессе работы над игровыми системами нападения и защиты свой вклад в создание игры сделали легенды "Барселоны": Андрес Иньеста и Жерар Пике.
Серия футбольных симуляторов Pro Evolution Soccer была запущена в 2001 году — новая часть выходила каждые 12 месяцев. Релиз последней (PES 2021) состоялся осенью 2020 года.
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