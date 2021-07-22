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Что стало с серией PES в 2021 году

Konami провела тотальный ребрендинг своего футбольного симулятора

сегодня, 09:37
Автор:

Данило Матюха

Симулятор футбола Pro Evolution Soccer (PES) получил новое название eFootball. Кроме того, он будет распространяться бесплатно. Об этом представители Konami сообщили на сайте игры.

Что стало с серией PES в 2021 году

PES - фото из открытых источников

Следующая игра серии будет условно бесплатной и выйдет на движке Unreal Engine 4 в начале осени для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, позже будет выпущена версия для iOS и Android. Konami планирует монетизировать игру с помощью необязательных платных дополнений с новыми режимами. Компания также пообещала, что ближе к зиме будут запущены киберспортивные турниры по eFootball.

Судя по опубликованному плану, в игре может появиться система сезонов (боевой пропуск) и аналог режима FIFA Ultimate Team (Team Building Mode).

Лионель Месси и Неймар выступят в роли международных амбассадоров eFootball. Кроме того, в качестве профессиональных консультантов в процессе работы над игровыми системами нападения и защиты свой вклад в создание игры сделали легенды "Барселоны": Андрес Иньеста и Жерар Пике.

Серия футбольных симуляторов Pro Evolution Soccer была запущена в 2001 году — новая часть выходила каждые 12 месяцев. Релиз последней (PES 2021) состоялся осенью 2020 года.

Напомним, что американская компания EA Sports продемонстрировала дебютный геймплейный трейлер своей новой игры FIFA 22. О всех изменениях, что появятся в серии с новой игрой можете прочитать в нашем материале.

Добавим, что недавно  в FIFA 21 добавили нового футболиста, который в реальной жизни был убит пятнадцать лет назад. Более детальную информацию можете узнать из нашей статьи по ссылке.


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Источник: https://www.konami.com/efootball/en/
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