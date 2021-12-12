Какие настройки-невидимки «убивают» заряд смартфона

Пожалуй, никто не будет спорить, что телефон в современном мире — незаменимая вещь. С помощью этого гаджета мы общаемся, работаем и отдыхаем. Но в смартфонах есть ряд настроек, которые работают в фоновом режиме и незаметно "съедают" заряд.

Что "убивает" заряд смартфона (фото из открытых источников)

Эксперт Станислав Косарев отметил, что нужно отключить настройки-невидимки, потому что телефон может потерять заряд в самый неподходящий момент. В первую очередь, речь идет о геолокации, бесконтактной оплате, а также Bluetooth. Эти приложения лучше отключить, если вы не пользуетесь ими регулярно, тогда заряд будет держаться дольше, а гаджет работать быстрее.

Кроме того, тормозить работу смартфона, может постоянно работающий Wi-Fi. Еще потере заряда также способствует настройка автоматического регулирования яркости экрана и всплывающие push-уведомления.

Можно также отключить автоматическое обновление приложений, потому что они могут скачиваться в фоновом режиме и сажать аккумулятор.

Напомним, что в морозную погоду гаджеты начинают предательски быстро терять заряд и "глючить" в неподходящий момент. Но что можно сделать, чтобы сохранить заряд аккумулятора в зимнее время?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что разработчики защищенного облачного хранилища pCloud назвали мобильные приложения, которые быстро разряжают любые смартфоны. Статистику составили на основе анализа сотни самых популярных программ, которые устанавливают пользователи на свои телефоны.

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