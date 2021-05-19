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Главная Новости IT гаджет 50 приложений, которые быстро разряжают смартфон
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50 приложений, которые быстро разряжают смартфон

В ТОП 20 самых требовательных приложений доминируют всевозможные социальные сети, такие как Facebook и Instagram

сегодня, 02:10
Автор:

Ольга Чародий

Разработчики защищенного облачного хранилища pCloud назвали мобильные приложения, которые быстро разряжают  лююые смартфоны. Статистику составили на основе анализа сотни самых популярных программ, которые устанавливают пользователи на свои телефоны.

50 приложений, которые быстро разряжают смартфон

Гаджеты (фото из открытых источников)

Для составления рейтинга самых требовательных к ресурсам приложений, пишет Android Headlines, специалисты учитывали три параметра: запрашиваемые разрешения, потребление энергии и наличие темной темы.

В ТОП 20 самых требовательных приложений доминируют всевозможные социальные сети, такие как Facebook и Instagram, и мессенджеры вроде Telegram и WhatsApp. Правда, непонятно, почему из 50 только 3 приложения якобы поддерживают темную тему, тогда как в реальности такая функция есть в большинстве современных программ.

Если говорить детально о приложениях, которые занимают больше всего места на любом смартфоне, то лидером в рейтинге pCloud оказался United Airlines — 437,8 МБ. На втором месте находится Lyft (325,1 МБ), а на третьем — Uber (299,6 МБ). Много свободного пространства также "съедают" Fitbit и Facebook.

 Как сообщали ранее новые современные технологии способны построить прочные отношения между поколениями — прародителями и внуками, повысить семейные ценности, помочь детям лучше узнать своих дедушку и бабушку, истории их детства и юности. Это также хорошо и для бабушек с дедушками, так как посредством изучения современных технологий, они  имеют свою социальную жизнь даже на пенсии, а также развиваются интеллектуально и получают удовольствие от общения с внуками. Учредители Kindoma работают над несколькими приложениями, которые добавляют удобные для детей мероприятия для видеозвонков. Более подробно читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.androidheadlines.com/2021/05/study-apps-drain-most-battery-storage.html
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